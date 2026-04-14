„Sunt suspiciuni că fondurile nu au ajuns la oameni”  Îi cere premierului ales al Ungariei să investigheze banii băgați de Viktor Orban în fotbalul din România
„Sunt suspiciuni că fondurile nu au ajuns la oameni” Îi cere premierului ales al Ungariei să investigheze banii băgați de Viktor Orban în fotbalul din România

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 16:50
alt-text Actualizat: 14.04.2026, ora 16:55
  • Vlad Gheorghe (41 de ani), consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, i-a cerut lui Peter Magyar (45 de ani) să investigheze banii publici trimiși din bugetul Ungariei în România.
  • Viktor Orban (62 de ani) a investit sume importante în România: 50 de milioane de euro doar în fotbalul din Ardeal.

Fidesz, partidul lui Orban, a fost învins de Tisza la alegerile parlamentare. Iar un fost europarlamentar român îi cere premierului ales al Ungariei să verifice ce s-a întâmplat cu sumele cheltuite de predecesorul său.

Vlad Gheorghe, scrisoare către Peter Magyar: „Suspiciuni că fondurile nu au ajuns la oameni”

Vlad Gheorghe a dezvăluit pe rețelele sociale ce mesaj i-a transmis lui Peter Magyar.

„I-am cerut noului lider politic din Ungaria să investigheze banii publici trimiși din bugetul Ungariei în România, în numele «investițiilor» pentru comunitățile maghiare.

Sunt suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au ajuns la oameni, ci au alimentat rețele de influență politică și propagandă pro-Viktor Orban.

Nu vorbim doar despre bani. Vorbim despre influență politică construită cu bani publici, inclusiv pe teritoriul României.

Am pornit de la această promisiune și i-am solicitat premierului ales:

  • să se verifice cum au fost cheltuiți banii;
  • să fie identificați beneficiarii reali;
  • să fie urmărite rețelele create de vechiul regim;
  • să existe cooperare cu autoritățile române și europene”.

Orban a investit 50 de milioane de euro în România

Rapoartele financiare oficiale ale cluburilor de fotbal Sepsi și Csikszereda, pe 2025, arată că au primit de la Budapesta peste 12 milioane de euro!

În ultimii 4 ani, un ciclu complet între alegerile din Ungaria, cele două cluburi s-au ales cu peste 50 de milioane de euro.

În ultimii ani, sumele s-au menținut la un nivel imens. Cele două cluburi sunt din două regiuni în care trăiesc comunități foarte mari de etnici maghiari, cărora Legea Electorală a Ungariei, pe care Viktor Orban a schimbat-o în 2010, le permite să voteze la alegerile din țara vecină.

Ultimele alegeri au avut loc în primăvara lui 2022. Atunci, s-au înscris pe liste pentru a vota, exclusiv din Diaspora Ungariei, un număr-record de alegători: peste 500.000, ceea ce a însemnat circa 9% din volumul total al celor care au votat. Dintre aceștia, peste 50% au fost maghiari cu drept de vot din România, mai precis în jur de 280.000.

Comparativ, din Serbia, au votat 70.000 de etnici maghiari.

Procentul voturilor pentru Orban în rândul celor din Diaspora a fost imens: aproape 80%!

Acesta e și motivul pentru care, anticipând o bătălie la limită cu opoziția la alegerile din aprilie 2026, Viktor Orban a mărit nivelul investițiilor în fotbal, în regiunile cu cei mai mulți etnici maghiari din România, pentru a nu pierde o sursă importantă de voturi.

Iar în acest ciclu electoral, intervalul 2022-2025, Sepsi și Csikszereda s-au ales împreună cu o sumă care atinge aproape 50 de milioane de euro.

ANUL / SUMACSIKSZEREDASEPSI
20224,96,1
202374,3
20248,15,6
20258,164,25
TOTAL 28,16 / 20,25. *sumele sunt exprimate în milioane de euro

Finanțarea masivă trimisă în România a fost făcută în două cluburi care provin din regiuni unde există cea mai mare comunitate de etnici maghiari.

Sepsi e din Sf. Gheorghe (județul Covasna), în vreme ce Csikszereda e din Miercurea Ciuc (județul Harghita).

Metoda investițiilor în fotbal, după modelul România, a fost extinsă și pentru alte țări în care există comunități de maghiari: Slovacia și Serbia. Destinații: cluburile Dunajska Streda și Backa Topola.

Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
Sondaj Inscop Research. AUR rămâne pe primul loc, dar e în cădere puternică față de începutul anului. Partidele din Coaliție dau semne de creștere
viktor orban sepsi sfantu gheorghe csikszereda peter magyar vlad gheorghe
