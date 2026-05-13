„Federația Română de Favoruri” Protestul care a unit peluzele la finala Cupei

Finala Cupei de la Sibiu a început cu un mesaj din tribune către FRF.

Fanii lui U Cluj au venit pregătiți cu zeci de bannere mici îndreptate împotriva Federației Române de Fotbal, nemulțumiți de modul în care au fost distribuite biletele pentru acest meci.

În peluza clujenilor au apărut rapid mesaje repetate, unele vulgare, la adresa FRF. Protestul nu s-a oprit însă la nivel vizual.

În startul meciului, suporterii lui U au scandat împotriva Federației, iar în scurt timp au fost acompaniați de întreg stadionul.

Inclusiv fanii Craiovei s-au alăturat momentului, semn că nemulțumirea legată de organizare și de numărul mic de bilete ajunse pe piață a fost de ambele părți.

Cel mai vizibil mesaj a fost afișat pe un banner mare întins în sectorul fanilor clujeni: “Federația Română de Favoruri, combinații și bișniță cu bilete pentru cei cu relații”. A fost fraza care a concentrat întreaga frustrare a peluzei.

În același timp, la tribuna oficială au fost prezenți reprezentanții FRF. Răzvan Burleanu a luat loc lângă Gheorghe Hagi, noul selecționer al echipei naționale.

Așa a fost si la Istanbul

Reproșul nu este unul nou. Fanii naționalei au avut același tip de mesaj pentru FRF și la meciul din Turcia, din barajul pentru Cupa Mondială, acolo unde problema biletelor și a accesului suporterilor a fost contestată.

Și atunci Federației i s-a reproșat felul în care a vândut cele 2500 de bilete.

