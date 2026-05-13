„Cel mai bun din campionat” Mihai Stoica, impresionat de atacantul unei rivale din Liga 1 

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre Jovo Lukic (27 de ani), atacantul celor de la U Cluj.

În actualul sezon, vârful a avut evoluții foarte bune, care i-au adus convocarea în lotul Bosniei pentru Campionatul Mondial din această vară.

Mihai Stoica, despre Jovo Lukic: „E cel mai bun din campionat”

Conducătorul de la FCSB a analizat performanțele mai multor jucători din Liga 1 în acest sezon, vorbind laudativ despre atacantul „șepcilor roșii”.

„Cel mai bun jucător, la ce s-a jucat anul acesta, cel mai bun jucător din campionatul intern... aș sta să mă gândesc… Lukic, zic eu!

A fost prea bun anul acesta. E greu să faci comparații între atacanți și fundași centrali… Jovo Lukic a dat 18 goluri, fără penalty-uri.

Anzor îmi place foarte mult, tot timpul mi-a plăcut. E un jucător foarte bun. Nici nu îl știam, nu l-am avut pe listă. Chiar dacă el la începutul sezonului n-a fost titular meci de meci, este un jucător bun.

Uite, pe 2026, cred că la bătaie cu Lukic este Cordea, care a avut cifre și evoluții remarcabile. Cordea fiind un jucător care își ajută echipa și defensiv”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

20 de goluri a marcat Jovo Lukic în acest sezon, în tricoul Universității Cluj

