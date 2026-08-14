„Plânge pentru Craiova” Mihai Rotaru, prima reacție după ieșirea nervoasă a lui Baiaram: „Nu vreau să-l apăr”

U CRAIOVA - KUPS 2-1 (3-2 la general). Mihai Rotaru (53 de ani), președintele oltenilor, a comentat ieșirea nervoasă a lui Ștefan Baiaram (23 de ani).

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Baiaram a fost schimbat în minutul 80 și a părăsit terenul vizibil nemulțumit.

La marginea terenului, fotbalistul a dat cu pumnul în plafonul băncii de rezerve, apoi a lovit un rucsac și a aruncat o sticlă spre bancă. Aceasta a ricoșat în capul unui membru al staff-ului.

U CRAIOVA - KUPS 2-1 . Mihai Rotaru, despre ieșirea nervoasă a lui Baiaram: „Nu vreau să-l apăr”

Președintele Craiovei spune că „decarul” a fost foarte afectat de criticile fanilor și de faptul că n-a dat randamentul dorit.

„Sigur că sunt gesturi pe care noi vrem să le evităm. Nu vreau să-l apăr pe Ștefan. A avut circumstanțe atenuante, în sensul în care să joci la Craiova este foarte greu.

Nu vorbesc aici de peluză. Peluza a fost fantastică. Tribuna cred că este singura care își ceartă propriii jucători încă de la încălzire, pe cei care li se pare lor că acum doi ani de zile sau acum trei luni n-au făcut ceva. Și atunci vine frustrarea.

Baiaram este născut în Craiova, plânge pentru Craiova. Era extrem de afectat că nu i-a ieșit jocul. Cu toate că, pe analize tactice, el a făcut un joc foarte bun, dar n-a avut realizări.

Și Sorin Cârțu povestea asta: când publicului i s-a pus pata pe un jucător, trebuie ceva timp și realizări importante ca el să le revină în inimi.

Repet, nu-l apăr pe Ștefan. Dar sunt niște discuții. Pe de altă parte, sigur că m-a deranjat aseară, dar fără să acuz pe nimeni. Main eventul (n.r. evenimentul principal) serii nu a mai fost calificarea Universității Craiova, ci gestul lui Baiaram, ceea ce nu este normal.

Sunt de acord, presa trebuie să semnaleze ceea ce s-a întâmplat, dar să nu transforme în evenimentul principal.

Pierdem bucuria după o calificare. Până la urmă, suntem singura echipă care reprezintă țara în Europa, cu șanse de a urca mai sus și a aduce Juventus sau Benfica în România.

Și atunci, haideți să ne bucurăm și noi puțin. Chiar dacă în toate părțile sunt și lucruri care nu ar fi trebuit să existe”, a declarat Mihai Rotaru la emisiunea „Digi Sport Special”.

Ce a declarat Baiaram, după meciul cu Kups

Baiaram a fost huiduit de o parte a publicului în momentul în care a fost înlocuit, iar după meci a recunoscut că reacția tribunelor l-a surprins.

„M-am obișnuit de când sunt la Craiova cu aceste lucruri, sper să nu se mai întâmple și vedem ce va fi pe viitor.

Probabil că nu le-a plăcut prestația din această seară, sunt conștient și eu că nu am avut un joc bun. Nu mă așteptam să se întâmple chiar așa.

Sunt bucuros că ne-am calificat, că am intrat în play-off-ul Europa League, dar sunt dezamăgit de prestația pe care am avut-o în această seară și de asta sunt puțin supărat”, a spus fotbalistul, la Digi Sport, după meci.

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