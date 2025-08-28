Fotbaliștii Kristoffer Olsson (30 de ani) și Maic Sema (36 de ani), coechipieri la IK Sleipner (Liga 4 din Suedia), se vor lupta în ringul de box.

În urmă cu un an și jumătate, când era legitimat la Midtjylland, Olsson se prăbușea în propria casă și intra în comă.

Meciul de box va avea loc sâmbătă în cadrul unui eveniment demonstrativ. Cel care a pus la cale totul a fost boxerul profesionist suedez Agit Bilge (30 de ani).

Kristoffer Olsson și-a revenit din comă. A revenit pe teren, iar acum intră în ring

De-a lungul carierei, Kristoffer Olsson a jucat pentru IK Sleipner, Norrkoping, Arsenal Londra, FC Midtjylland, AIK Stockholm, Krasnodar și Anderlecht.

În februarie 2024, din cauza cheagurilor de sânge și a inflamației creierului, mijlocașul central suedez s-a prăbușit în casa sa și a intrat în comă.

Și-a revenit treptat, și-a recăpătat abilitățile motorii și verbale, iar în martie 2025 și-a rezilitat contractul cu Midtjylland pentru a fi alături de familia sa. A semnat cu IK Sleipner, echipa la care a făcut primii pași în fotbal.

47 de selecții a adunat Kristoffer Olsson în naționala Suediei. A livrat 4 pase decisive

Meci de box între fotbaliștii Kristoffer Olsson și Maic Sema

Acum, Olsson va intra în ring și se va lupta cu mijlocașul dreapta Maic Sema. Colegul său.

„Eu și Maic am glumit despre asta «De ce facem asta, de ce ar trebui să facem asta?». Mi s-a părut un lucru amuzant, iar apoi am făcut o sesiune de antrenament cu el (n.r. - Agit Bilge) și am purtat discuții cu el.

Nu este nimic serios în asta, iar eu și Maic suntem coechipieri, așa că vom încerca să nu ne facem prea mult rău unul altuia.

Nici măcar nu m-am gândit la asta (n.r. - posibilele lovituri la cap). Este la fel și în fotbal, unde poți primi o minge în cap și nu este nimic de care să mă tem.

Apoi, cred că eu și Maic vom fi foarte prietenoși unul cu celălalt. Poate că voi fi făcut knock-out, dar nu cred că voi muri din cauza asta ”, a declarat Olsson pentru Radiosporten, potrivit swedenherald.com.

