Scene șocante în Bănie! Mario Felgueiras s-ar fi luat la bătaie cu un jucător de la Levski. Ce s-a întâmplat în drumul spre vestiare

U Craiova - Levski 2-2 (2-3 la general). Mario Felgueiras, directorul sportiv al oltenilor, s-ar fi luat la bătaie cu Serginho (26 de ani), jucătorul formației din Bulgaria.

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Campioana României a primit rapid două goluri în prima repriză a jocului din Bănie, însă a restabilit egalitatea în startul părții secunde, fără să reușească să mai trimită balonul în poartă după aceea.

Finalul de joc a fost tensionat între cele două tabere, motiv pentru care situația a escaladat după fluierul final.

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U Craiova - Levski 2-2 . Mario Felgueiras s-ar fi bătut cu Serginho

La câteva clipe după finalul jocului, Mario Felgueiras şi Serginho, jucătorul portughez al lui Levski, ar fi avut un conflict pe tunel, în drumul spre vestiare.

Cei doi lusitani și-ar fi adresat mai multe înjurături în limba portugheză, în drumul spre cabine, apoi s-au îmbrâncit, iar în final s-ar fi ajuns la o bătaie în toată regula, informează fanatik.ro.

Serginho a ajuns la Levski Sofia în această vară, după ce bulgarii au plătit un milion de euro pentru a-l transfera de la Santa Clara, din Portugalia.

Motivul conflictului? Potrivit digisport.ro, unii dintre jucătorii bulgari s-ar fi bucurat ostentativ în fața oltenilor, Felgueiras fiind iritat de gestul acestora.

Pentru olteni urmează un duel în turul 3 preliminar din Europa League, în dublă manșă, contra finlandezilor de la KuPS Kuopio.

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