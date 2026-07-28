Pleacă de la U Craiova Campioana a renunțat la căpitanul naționalei României +11 foto
Darius Fălușan pleacă de la Craiova/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Pleacă de la U Craiova Campioana a renunțat la căpitanul naționalei României

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 18:59
alt-text Actualizat: 28.07.2026, ora 18:59
  • Darius Fălcușan (20 de ani) ar urma să se despartă de U Craiova și să evolueze sub formă de împrumut în Liga 2.
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Căpitanul naționalei U19 la EURO 2025, stoperul născut la Madrid a ajuns la Craiova în vara anului trecut, însă a evoluat în doar două meciuri pentru olteni.

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Darius Fălcușan pleacă de la U Craiova

Filipe Coelho a decis că tânărul de 20 de ani nu mai face parte din planurile sale, astfel că oficialii au hotărât să renunțe la serviciile sale, cel puțin pe durata acestui sezon.

Fălcușan urmează să fie împrumutat la Concordia Chiajna, în Liga 2, pentru a prinde cât mai multe minute, scrie fanatik.ro.

Ilfovenii vor debuta în acest weekend în noua stagiune pe terenul celor de la Cetatea Suceava, formație nou-promovată din Liga 3. Partida este programată sâmbătă, de la 11:00.

Cotat la 100.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, Fălcușan a bifat doar 38 de minute în tricoul Craiovei.

A evoluat 22 de minute în remiza cu UTA, scor 3-3, din prima etapă a sezonului trecut, respectiv 16 în victoria din Cupa României, 4-1 cu Petrolul, tot din stagiunea precedentă.

2029
este anul în care lui Darius Fălcușan îi expiră contractul cu U Craiova

Până să ajungă la Craiova, stoperul a mai evoluat la juniorii lui U Cluj și Empoli.

Și Juraj Badelj pleacă de la Craiova

Pe lângă Darius Fălcușan, U Craiova urmează să se despartă și de Juraj Badelj (22 de ani).

Potrivit sursei citate, decizia conducerii a venit imediat după umilința din meciul cu Dinamo, 1-5, când stoperul croat a fost eliminat în finalul primei reprize pentru un fault din postura de ultim apărător asupra lui Musi.

Dinamo - Craiova. Roșu primit de Badelj (7).jpg
Dinamo - Craiova. Roșu primit de Badelj (7).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Dinamo - Craiova. Roșu primit de Badelj (1).jpg Dinamo - Craiova. Roșu primit de Badelj (2).jpg Dinamo - Craiova. Roșu primit de Badelj (3).jpg Dinamo - Craiova. Roșu primit de Badelj (4).jpg Dinamo - Craiova. Roșu primit de Badelj (5).jpg
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Transferat de Universitatea Craiova în ianuarie 2023, în schimbul sumei de 200.000 de euro, Badelj mai are contract un an cu formația din Bănie.

850.000 de euro
este cota lui Juraj Badelj, potrivit transfermark.ro

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