Angelescu contraatacă Președintele Rapidului, după mesajul lui Nicolescu: „De ce nu i-a scris mesajul atunci?”

Victor Angelescu (41 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre mesajul primit și postat de omolgul său de la Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani).

La capătul derby-ului tensionat dintre Rapid și Dinamo (3-2), Nicolescu a postat pe contul personal de Instagram un mesaj de la un partener, în care acesta vorbea despre motivele pentru care marile companii ale României aleg să nu se implice în fotbal.

Victor Angelescu: „De ce nu i-a trimis mesajul ăsta când FCSB sau Rapid au avut penalty neacordat?”

Victor Angelescu este de părere că nu polemicile apărute după derby-ul din Giulești fac ca oamenii de afaceri să nu investească în fotbal.

Președintele Rapidului a vorbit și despre greșelile întâmplate în marile campionate și a dat exemplu chiar ultimul meci al lui Inter, 1-1 cu Atalanta, în care Cristi Chivu a fost eliminat, iar nerazzurrii nu au beneficiat de o lovitură clară de la 11 metri.

„Să nu negăm. A fost o perioadă a fotbalului când s-au întâmplat toate și au intrat foarte mulți patroni și oameni de fotbal în pușcărie. Existau alte vremuri cu blaturi, arbitri și așa mai departe.

A fost doar, nu știu, Gigi Becali și câțiva temerari. Restul erau echipe de primărie și așa mai departe. Și Hagi, ok, da. Dar, nu, în momentul de față eu cred că nu are dreptate.

Pentru că, încă o dată, eu cred că avem un campionat de 20 de ori mai curat decât ce era atunci.

De ce nu i-a trimis mesajul ăsta și după Dinamo - Craiova cu Armstrong? De ce nu i-a trimis mesajul ăsta și când a avut, nu știu, FCSB sau Rapidul penalty nedat?

Asta se întâmplă, uitați-vă și la Italia. A fost acum scandal la Inter cu Atalanta, da? I-a dat roșu lui Chivu, din punctul meu de vedere e penalty clar. Cred că au și recunoscut că a fost o gafă a arbitrului că nu a dat penalty.

Faultul asupra lui Fratessi, faza la care face referire Angelescu

Și nu e prima oară. M-am uitat la Dan Șucu, la Genoa. A primit vreo 3 penaltyuri împotriva echipei sale în minutul 90 ceva. Două n-au prea fost.

Au recunoscut la fel. Au ieșit cei din Italia și au spus cum e la noi CCA. Așa că asta poate e un caz strict la Dinamo. Un om care vrea să investească la Dinamo i-a spus în supărare că «bă, ok, stai un pic, uite, eu nu mai pot să intru în chestia asta».

Dar acum să spui că din cauza acestui meci nu mai intră oamenii de fotbal în fotbal, eu nu cred, dar fiecare are de dreptul să aibă părerea lui”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

Mesajul primit de Nicolescu după meci

În mesajul postat pe InstaStory, persoana care i-a scris lui Nicolescu i-a transmis că astfel de meciuri îndepărtează atât posibilii finanțatori, cât și suporterii.

Mesajul primit de Andrei Nicolescu

„Te salut, Andrei! Când ai ocazia, transmite-le, te rog, oamenilor de la LPF, Comisiei de Arbitri, că genul ăsta de meci, cu bătaia asta de joc, alimentează aceleași preconcepții despre fotbal, că e o mascaradă cu care nu merită să te asociezi ca business.

Eu, personal, mă lupt să schimb asta în companie și în discuțiile pe care le am cu colegii mei din industria de marketing, iar momente și meciuri ca cel din seara asta dărâmă orice argumente.

Și, în plus, pe lângă branduri, îndepărtează oamenii de fenomen, cu aceeași retorică de mascaradă ieftină”, a fost mesajul primit de Andrei Nicolescu.

VIDEO. Golul marcat de Claudiu Petrila în Rapid - Dinamo 3-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport