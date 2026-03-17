alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 17.03.2026, ora 19:47
alt-text Actualizat: 17.03.2026, ora 20:51
  • Federația Turcă de Fotbal a anunțat că miercuri, 18 martie, de la ora 14:00, vor fi scoase la vânzare biletele pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial.
  • Turcia - România va avea loc pe 26 martie, la Istanbul, de la ora 19:00, în direct pe Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

În acest moment își pot achiziționa bilete la meci doar suporterii care au abonament la meciurile naționalei Turciei.

Turcia va pune în vânzare biletele pentru barajul cu România

Marele meci se va juca pe stadionul lui Beșiktaș, arenă cu o capacitate de 42,684.

Conform anunțului Federației din Turcia, cele mai ieftine bilete costă 25 de euro, iar cele mai scumpe sunt 70 de euro. Există și bilete VIP puse la vânzare, prețul acestora fiind de aproximativ 100 de euro.

Suporterii români vor sta la peluza nord a stadionului din Istanbul, prețul unui bilet fiind de 27 de euro (145 de lei).

Fanii români au achiziționat 2.130 de bilete în 20 de secunde

Interesul pentru confruntarea de la Istanbul este foarte ridicat și în rândul fanilor români.

Federația Română de Fotbal a primit 2.130 de bilete pentru fanii „tricolori”, iar acestea s-au epuizat în doar 20 de secunde din momentul în care au fost puse în vânzare.

  • Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.
  • Dacă vor obține biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni în grupă SUA, Paraguay și Australia.

Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta

