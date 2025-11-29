„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”
Blănuță are contract până în 2030 cu Dinamo Kiev Foto: Imago
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”

Theodor Jumătate
Publicat: 29.11.2025, ora 11:38
  • Vladislav Blănuță, 23 de ani, a prins trei luni de coșmar în Ucraina. Meciuri și minute puține, un singur gol și o mulțime de critici la Dinamo Kiev. Mai ales acum, după demiterea antrenorului.

Dinamo Kiev e într-o situație disperată. Campioana de anul trecut a Ucrainei e acum pe locul 7 în liga locală, la zece puncte de liderul Shakhtar, și pe 27 în Conference League, cu trei înfrângeri după patru etape.

Antrenorul Oleksandr Shovkovskyi a fost concediat de patronul Igor Surkis după ultimul eșec, 0-2 în Cipru cu Omonia Nicosia. Și înlocuit momentan cu Igor Kostyuk, tehnicianul juniorilor U19.

Blănuță, o dezamăgire la Dinamo Kiev

În mijlocul furtunii, unul dintre cei mai contestați e Vladislav Blănuță.

Cumpărat de la FCU Craiova pentru două milioane de euro, pe 2 septembrie, atacantul în vârstă de 23 de ani a fost criticat din prima zi la Kiev, după ce s-a aflat că a postat pe social media mesaje proruse în plin război.

A scăpat de amenințările ultrașilor alb-albaștri, dar a dezamăgit pe teren. Puține meciuri, foarte puține minute, și mai puține reușite.

1 este numărul
golurilor lui Blănuță în 10 partide jucate la Dinamo Kiev (30,3 minute în medie pe meci). Zero pase decisive

În ultimele șase întâlniri în toate competițiile, a fost folosit doar o dată, nouă minute, în final.

Blănuță, printre cei criticați: „Nu e evident că sunt slabi?”

Myron Markevych, 74 de ani, un cunoscut antrenor ucrainean, se întreabă de ce au fost transferați asemenea fotbaliști.

„Cine i-a adus pe ultimii jucători, pe Blănuță, pe Thiare, pe Ogundana? Nu e evident că sunt slabi? Unde i-au găsit?

Nu știu cine îi recrutează, dar aceasta este cea mai slabă echipă din istoria lui Dinamo Kiev”, a protestat Markevych într-un interviu pentru site-ul Tribuna.

Jucătorii se târăsc pe teren. Pierd mingea și stau împietriți. Mi-e rușine pentru Dinamo Myron Markevych, antrenor ucrainean

Tehnicianul crede că Shovkovskyi a făcut o greșeală după cucerirea titlului, în sezonul trecut.

„Trebuia să-i dea lui Surkis o listă cu șapte sau opt jucători pentru a întări echipa. Și președintele să-i transfere pe cei doriți de antrenor, nu de el”.

Dinamo Kiev ucraina conference league Vladislav Blănuță atacant
