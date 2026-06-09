„Cel mai valoros fotbalist român”  Becali nu renunță! Patronul de la FCSB insistă pentru  vedeta naționalei: „Îi pot da un milion de euro” +5 foto
Denis Drăguș - FCSB FOTO: Montaj GOLAZO.ro
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„Cel mai valoros fotbalist român” Becali nu renunță! Patronul de la FCSB insistă pentru vedeta naționalei: „Îi pot da un milion de euro”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 19:44
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 19:44
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, nu a renunțat la ideea de a-l transfera pe Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale.
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După ce s-a pozat zilele trecute alături de Florinel Coman și Denis Drăguș, finanțatorul grupării bucureștene a spus că cei doi ar putea ajunge la echipa sa, lăudându-l pe atacantul de la Trabzonspor.

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Gigi Becali îl vrea pe Denis Drăguș: „E cel mai valoros fotbalist român”

Gigi Becali a vorbit despre posibilele transferuri ale lui Denis Drăguș și Florinel Coman.

„Voi, când am făcut pozele alea, de ce credeți că le-am făcut? I-am luat pe Coman și Drăguș și le-am zis: «Ia veniți încoace, mă». Nu am eu nevoie de poze ca amintiri, nu-mi trebuie amintiri.

Eu i-am luat și le-am spus: «Voi doi o să fiți la mine, hai să facem poza de acum».

Drăguș a spus că trebuie să ia bani de acolo, a zis că dacă îi dau 400, 500 de mii... Le dau și eu, i-am zis că îi pot da cu tot cu prime un milion de euro. Lui Florinel îi dau și lui 700, 800 de mii.

După părerea mea, Drăguș este cel mai valoros jucător român. Poate să nu vină niciunul, pot veni amândoi, poate veni doar unul, nu știm nimic momentan.

Ăștia doi, dacă vin, sunt în plus față de celelalte transferuri. Dacă vor veni, vom avea opt transferuri”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

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Finanțatorul „roș-albaștrilor” a vorbit și despre ceilalți jucători cu care negociază clubul în aceste zile și a anunțat și acordul cu Anderson Ceara:

„Am rezolvat cu Ceara. M-a sunat MM acum o jumătate de oră și mi-a spus. Eu nu știam, a zis că e rezolvată treaba și rămâne doar de semnat contractul. Nu știu suma, eu știam de 450-500.000.

Nu l-am întrebat exact suma, dar pe acolo e. Negocierile stăteau din cauza unei anomalii, dacă îl lăsam liber trebuia să le dau 300.000.

A rămas la 500.000, cred că a și semnat între timp. Cu jucătorul ne-am înțeles, e totul în regulă. Ne-am înțeles foarte repede, cât a vrut, atât i-am dat, 15.000 de euro pe lună, cu contract pe doi ani și încă doi dacă vom vrea să prelungim. Nu voia nici el să semneze doar pe un an”.

Gigi Becali: „Vom mai face încă patru transferuri”

Despre negocierile pentru următoarele achiziții din această vară, Becali a spus:

„Ne-am înțeles cu un fundaș dreapta francez. Mi-a arătat MM, că ei se uită la mai mulți, fac o selecție și îmi arată mie. Vom mai face încă patru transferuri, să fie șase în total.

Suntem în negocieri și cu doi atacanți dintre care vom alege unul și mai vrem un mijlocaș. Rămâne să mai negociem. Pe francez îl cumpărăm, dar nu sunt mulți bani, e chiar mai puțin decât dăm pe Ceara.

Astăzi mi-au mai arătat un atacant israelian interesant”.

Becali, despre plecări: „Olaru are ofertă din Belgia”

Patronul fostei campioane din Liga 1 a vorbit și despre plecările de la echipă și a explicat situația lui Darius Olaru, cel care are ofertă din Belgia.

„Pleacă cei care și-au terminat contractele. E posibil să plece Olaru, am avut ofertă de trei milioane din Arabia, dar nu am vrut și am cerut patru, apoi a venit el cu o ofertă de 2,3 milioane din Belgia și i-am zis:

«Uite, pentru că ai fost om cuminte, îți dau drumul pe trei milioane și să dea banii în trei rate». El acum așteaptă răspunsul din Belgia, primul meci cred că jucăm chiar cu ei în amicale”, a conchis Becali.

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