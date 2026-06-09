„«Câine roșu» pentru totdeauna” VIDEO.   Zeljko Kopic, interviu emoționant pe aeroport: „Când am venit în România nu era nimeni aici, acum...”

Zeljko Kopic (48 de ani) a venit cu primele declarații după despărțirea de Dinamo, chiar pe aeroport, la plecarea din România.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul croat a părăsit echipa vinerea trecută, de comun acord cu clubul alb-roșu, fiind înlocuit ulterior de portughezul Nuno Campos.

Zeljko Kopic: „Există expresia asta în România: «Nu contează cum sosești, ci cum pleci»”

„Știi ce e frumos? Când am venit pe aici, acum doi ani și jumătate, nu era nimeni. Doar Gabi Glăvan mă aștepta. Iar acum e plin de jurnaliști. Există expresia asta în România: Nu contează cum sosești, ci cum pleci.

Așa e viața în fotbal. Oamenii vin și pleacă. E important că am fost aici aici. În acest caz, parte dn familia Dinamo, cu muncă grea, cu emoții, dar mândru de ce am făcut. Și asta e tot. Pentru mine, povestea s-a încheiat.

Îi doresc tot ce e mai bun clubului Dinamo, să continue să crească, să ajungă la un alt nivel, să scrie istorie. Și, de asemenea, vreau să vă mulțumesc tuturor.

Către toți românii, chiar nu-mi place să mă repet... Din partea mea, în ceea ce privește România, oamenii, tot ce am avut aici, a fost foarte frumos pentru mine.

Când am venit aici, toată lumea se întreba ce voi face, unde voi merge... Foarte, foarte puțini, un procent foarte mic de oameni credeau în succes, cu mine, în calitate de antrenor principal.

Dar aceea a fost decizia mea. Tot decizia mea este și acum, în viața profesională. Uneori trebuie să iei decizii grele, iar asta fost tot, nu a fost una ușoară.

Pentru mine a fost mai greu din punct de vedere emoțional, pentru că m-am simțit foarte legat de spiritul lui Dinamo, de familia Dinamo, dar, din punct de vedere profesional, sunt sigur că am făcut o alegere bună”, a declarat Kopic.

Întrebat dacă rămâne „câine roșu” după această experiență, tehnicianul a răspuns:

„Întotdeauna, pentru totdeauna. Poate că nu sunt cel mai bun în a-mi exprima prea bine emoțiile, dar cu siguranță ceva din mine rămâne aici, iar familia Dinamo și suporterii au tot respectul meu până la sfârșitul vieții mele”.

Parcursul lui Kopic la Dinamo

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. Primul obiectiv al croatului a fost salvarea echipei de la retrogradare, reușită la finalul sezonului 2023-2024.

A urmat apoi primul său sezon complet pe banca „roș-albilor”, în care Dinamo a făcut un pas important în față și a revenit în play-off-ul Superligii, unde a terminat pe locul 6, cu 31 de puncte.

În sezonul recent încheiat, echipa a continuat progresul: a ajuns în semifinalele Cupei României, s-a calificat din nou în play-off și a terminat campionatul pe locul 4, cu 39 de puncte.

Dinamo a ratat însă revenirea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

112 meciuri a adunat Kopic pe banca lui Dinamo, bifând 44 de victorii, 39 de egaluri și 32 de eșecuri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport