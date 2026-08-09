Primul transfer rezolvat de Al Nassr VIDEO. Prezentare spectaculoasă a jucătorului care a evoluat și la CM 2026
Samu Costa, prezentat oficial la Al Nassr/ Foto: X@Al Nassr
Campionate

Primul transfer rezolvat de Al Nassr VIDEO. Prezentare spectaculoasă a jucătorului care a evoluat și la CM 2026

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 09.08.2026, ora 19:20
  • Samu Costa (25 de ani) a avut parte de o prezentare spectaculoasă după transferul la Al Nassr.
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Mijlocașul portughez adus de la Mallorca reprezintă prima mutare făcută de campioana Arabiei Saudite în această vară.

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Al Nassr, prezentare spectaculoasă pentru Samu Costa

Al Nassr a anunțat transferul lui Samu Costa printr-un videoclip postat pe rețelele de socializare, în care lusitanul apare costumat în cavaler și războinic medieval.

„Cavalerii înving prin curaj, nu prin număr. Un nou cavaler în rândurile cavalerilor din Najd”, a scris Al Nassr.

Potrivit as.com, formația din Arabia Saudită a plătit 25 de milioane de euro celor de la Mallorca.

La Al Nassr, Costa va fi coechipier cu alți doi conaționali: Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Joao Felix (26 de ani).

Fotbalistul de 25 de ani a făcut parte din lotul Portugaliei pentru Campionatul Mondial din această vară, unde a prins 20 de minute în partida cu Columbia (0-0) din grupe.

În trei ani petrecuți la Mallorca, Costa a adunat 108 meciuri în care a marcat de 8 ori și a reușit 5 pase decisive.

  • De-a lungul carierei, portughezul a mai evoluat pentru Braga și Almeria.
15.000.000 de euro
este cota lui Samu Costa, potrivit transfermakr.ro

Al Nassr va debuta în noul sezon pe 15 august, într-un meci pe teren propriu cu Al Fateh, formație care i-a transferat recent pe Mihai Lixandru (25 de ani) și Kennedy Boateng (29 de ani), foști jucători la FCSB, respectiv Dinamo.

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