Echipa masculină de sabie a României a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de Scrimă de la Hong King.

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Sportivii noștri s-au impus în finala mică contra Ungariei, luându-și revanșa după eșecul din finala mare a Europenelor din urmă cu o lună, unde țara vecină a câștigat dramatic, la două puncte diferență.

Echipa masculină de sabie, medalie de bronz la Mondiale

Formația noastră, alcătuită din Vlad Covaliu, Radu Niţu, Răzvan Ursachi şi George Dragomir, s-a impus cu 45-39 în fața sportivilor din Ungaria, în finala mică a Mondialelor de la Hong Kong.

Succesul vine la scurt timp după medalia de argint cucerită la Europenele din Franța și la un an distanță de la performanța identică, când aceeași echipă a cucerit tot medalia de bronz, la Mondialele de la Tbilisi.

Tot în cadrul actualei competiții, Radu Niţu a câştigat bronzul în proba individuală la sabie.

Alin Badea și Tiberiu Dolniceanu au fost antrenorii care i-au pregătit pe sportivii români la această competiție.

Parcursul echipei masculine de sabie la Mondialele de la Hong Kong

Șaisprezecimi: 45-17 cu Marea Britanie

Optimi de finală: 45-30 cu Venezuela

Sferturi de finală: 45-36 cu Italia

Semifinale: 44-45 cu Coreea de Sud

Finala mică: 45-39 cu Ungaria

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