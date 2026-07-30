Târnovanu și Crețu au dormit! FOTO. Gafa imensă de la care a început dezastrul cu Auda

Ștefan Târnovanu (26 de ani) a primit gol în prelungirile primei reprize a meciului Auda - FCSB, 4-1, disputat la Riga, în returul turului al doilea preliminar din Conference League.

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Barthelemy Diedhiou a deschis scorul în minutul 45+2, după o fază pornită din partea stângă a apărării a roș-albaștrilor, unde tehnicianul Marius Baciu l-a titularizat pe tânărul Ricardo Pădurariu.

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Fundașul stânga de la FCSB a fost depășit cu ușurință de Eduards Daskevics, care a trimis o centrare înaltă în careul „roș-albaștrilor”.

Ștefan Târnovanu a fost surprins de traiectorie și a rămas pironit pe centrul porții. Deși a avut prim planul în duelul cu Diedhiou, Crețu s-a oprit din alergare și l-a lăsat pe jucătorul letonilor să reia în plasă.

Golul a venit într-un moment dificil pentru FCSB, chiar înainte de pauză.

Roș-albaștrii au avut mai mult mingea în prima repriză, dar nu au găsit spații în apărarea bine organizată a letonilor.

Echipa lui Marius Baciu intrase pe teren cu obiectivul de a recupera diferența din tur, după ce Auda câștigase cu 3-2 la București. A sfârșit prin a pierde din nou, 1-4!

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