Scandal imens la UEFA Forul european e acuzat de furt! Cer daune de 20 de milioane de euro!

O firmă de consultanță se pregătește să dea în judecată UEFA, pe care o acuză că a furat formatul tip ligă introdus în Liga Campionilor în 2024.

MatchVision vrea să obțină 20 de milioane de euro!

The Athletic scrie că MatchVision, o firmă de consultanță sportivă din Chile, a deschis deja procesul împotriva UEFA în Spania, iar acesta a fost deja transferat în septembrie la un tribunal din Lausanne, Elveția, unde se află sediul forului european.

Scandal imens la UEFA: Forul european e acuzat de furt!

În 2024, UEFA a schimbat radical formatul competițiilor europene. A renunțat la grupele clasice ale Ligii Campionilor și a trecut la un sistem tip ligă cu un număr mai mare de echipe, 36 în loc de 32.

A crescut și numărul de meciuri pentru fiecare echipă, de la 6 la 8, patru acasă și patru în deplasare. Cei 8 adversari sunt extrași câte doi din cele 4 urne valorice.

Și aici intervine procesul intentat de MatchVision. Fondatorul Leandro Shara a înregistrat în Chile conceptul urnelor încă din 2006, scrie The Athletic. Firma de consultanță susține că a prezentat ideea celor de la UEFA încă din 2013 și că proprietatea intelectuală asupra formatului ar fi recunoscută de FIFA, fiind aplicată deja în câteva țări.

Una dintre ele este Peru, unde este folosit în liga a patra, denumită Copa Peru, la care participă 64 de echipe în faza națională, după tiparul folosit și de UEFA.

Shara cere daune de 20.005.551 de euro pentru MatchVision, dar și 200.000 de euro pentru el! În plus, solicită dobândă pentru sezonul trecut al cupelor europene, cel actual, dar și cel de anul viitor.

Într-un comunicat obținut de sursa citată, Shara susține că unul dintre algoritmii creați de el stă la baza formatului cu urne și că acesta a fost întregistrat și este recunoscut drept proprietatea sa.

Shara susține că, în momentul în care a informat UEFA anul trecut că formatul îi aparține, un purtător de cuvânt i-a transmis că: „Afirmațiile făcute de MatchVision nu au nicio bază și sunt doar ultimele de pe o lungă listă de acțiuni similare. UEFA își va apăra poziția, deși nu e ceva ce merită efortul”.

