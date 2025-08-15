UEFA ar putea transforma Supercupa Europei într-un turneu cu patru echipe și trei meciuri.

La scurt timp după ce PSG a câștigat Supercupa Europei, după 2-2 și 4-3 la penalty-uri cu Tottenham, au apărut informații că UEFA se gândește să schimbe formatul.

UEFA ar putea schimba formatul Supercupei Europei

Competiția care pune față în față câștigătoarea Ligii Campionilor cu cea din Europa League ar putea urma modelul Supercupei Spaniei. Trofeul ar putea fi disputat între patru formații, cu semifinale și finală, scrie telegraph.co.uk.

UEFA ar dori să organizeze competiția în Statele Unite ale Americii sau în Orientul Mijlociu .

Nu au apărut însă și detalii despre modul în care s-ar califica celelalte două echipe apărute după extindere.

Discuția despre modificarea formatului competiției a fost propusă și în 2022, când s-au vândut drepturile TV pentru perioada 2024-2027.

Formatul turneului de patru echipe a fost, atunci, respins, dar ideea a reapărut și ar putea prinde contur în viitor.

Supercupa Spaniei, turneu de patru echipe disputat în Arabia Saudită

Federația Spaniolă de Fotbal a decis, în 2018, ca formatul Supercupei să cuprindă patru formații, care dispută un turneu în două runde.

Competiția aliniază la start primele două clasate din La Liga și finalistele Cupei Regelui.

Atât semifinala cât și finala se dispută într-o singură manșă. Toate meciurile au loc, în ianuarie, în Arabia Saudită.

Modelul a fost preluat în 2023 și de Supercupa Italiei.

