Ogăraru și Oprița, de neclintit VIDEO. Ce au făcut în momentul în care foștii jucători de la Steaua au mers să salute galeria FCSB

George Ogăraru (46 de ani), director al academiei Steaua, și Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul „militarilor”, au evitat să salute galeria la finalul meciului demonstrativ dintre „UEFAntastici”.

După 20 de ani, foștii jucători ai Stelei și Rapidului și-au dat întâlnire într-un meci demonstrativ pe stadionul „Arcul de Triumf”, în reeditarea sfertului „UEFAntastic” din 2006.

George Ogăraru și Daniel Oprița au refuzat să salute galeria de la FCSB

Printre jucătorii care au făcut parte din componența roș-albaștrilor s-au numărat George Ogăraru și Daniel Oprița, în prezent angajați ai clubului CSA Steaua.

Roș-albaștrii au fost susținuți din tribune de Peluza Nord, galeria suporterilor FCSB.

La finalul partidei, majoritatea jucătorilor au mers să salute galeria, însă Ogăraru și Oprița au ales să se îndrepte spre banca de rezerve.

De altfel, pe parcursul meciului, numele celor doi nu a fost scandat de ultrași.

CSA Steaua și-a reactivat secția de fotbal în 2017, după decizia instanței în războiul cu FCSB, în ceea ce privește numele și sigla, iar Ogăraru s-a alăturat proiectului 3 ani mai târziu. A ocupat funcția de manager, iar în prezent este coordonator al centrului de copii și juniori.

În schimb, Oprița se află pe banca „militarilor” din 2019, de când echipa se afla în cel de-al treilea eșalon.

FOTO. UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul „Arcul de Triumf”

Cum s-a împărțit palmaresul Stelei și al FCSB

CSA Steaua are palmaresul din perioada 1947 - 1998

AFC Steaua, societate care a intrat în faliment, deține palmaresul din perioada 1998-2003

Instanțele au stabilit că FCSB s-a folosit fără drept de palmaresul Stelei în perioada 2003 - 2017

