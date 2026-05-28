Ogăraru și Oprița, de neclintit  VIDEO. Ce au făcut în momentul în care foștii jucători de la Steaua au mers să salute galeria FCSB +76 foto
Mirel Rădoi și George Ogăraru/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

Ogăraru și Oprița, de neclintit VIDEO. Ce au făcut în momentul în care foștii jucători de la Steaua au mers să salute galeria FCSB

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 22:36
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 22:36
  • George Ogăraru (46 de ani), director al academiei Steaua, și Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul „militarilor”, au evitat să salute galeria la finalul meciului demonstrativ dintre „UEFAntastici”.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După 20 de ani, foștii jucători ai Stelei și Rapidului și-au dat întâlnire într-un meci demonstrativ pe stadionul „Arcul de Triumf”, în reeditarea sfertului „UEFAntastic” din 2006.

UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Citește și
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Citește mai mult
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf

George Ogăraru și Daniel Oprița au refuzat să salute galeria de la FCSB

Printre jucătorii care au făcut parte din componența roș-albaștrilor s-au numărat George Ogăraru și Daniel Oprița, în prezent angajați ai clubului CSA Steaua.

Roș-albaștrii au fost susținuți din tribune de Peluza Nord, galeria suporterilor FCSB.

La finalul partidei, majoritatea jucătorilor au mers să salute galeria, însă Ogăraru și Oprița au ales să se îndrepte spre banca de rezerve.

De altfel, pe parcursul meciului, numele celor doi nu a fost scandat de ultrași.

  • CSA Steaua și-a reactivat secția de fotbal în 2017, după decizia instanței în războiul cu FCSB, în ceea ce privește numele și sigla, iar Ogăraru s-a alăturat proiectului 3 ani mai târziu. A ocupat funcția de manager, iar în prezent este coordonator al centrului de copii și juniori.
  • În schimb, Oprița se află pe banca „militarilor” din 2019, de când echipa se afla în cel de-al treilea eșalon. 

FOTO. UEFAntasticii, meci aniversar pe stadionul „Arcul de Triumf”

UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (4).jpeg
UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (4).jpeg

Galerie foto (76 imagini)

UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (1).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (2).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (3).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (4).jpeg UEFAntasticii, meci aniversar de pe stadionul Arcul de Triumf. FOTO GOLAZO (1).jpeg
+76 Foto
labels.photo-gallery

Cum s-a împărțit palmaresul Stelei și al FCSB

  • CSA Steaua are palmaresul din perioada 1947 - 1998
  • AFC Steaua, societate care a intrat în faliment, deține palmaresul din perioada 1998-2003
  • Instanțele au stabilit că FCSB s-a folosit fără drept de palmaresul Stelei în perioada 2003 - 2017

Citește și

FIFA, anchetată în SUA! Prețurile aberante de la CM 2026 au intrat în atenția autorităților
Campionatul Mondial
21:29
FIFA, anchetată în SUA! Prețurile aberante de la CM 2026 au intrat în atenția autorităților
Citește mai mult
FIFA, anchetată în SUA! Prețurile aberante de la CM 2026 au intrat în atenția autorităților
„Sper să iasă bine” VIDEO. Valentin Mihăilă, dezvăluiri despre primele antrenamente cu Gică Hagi. Ce le-a spus selecționerul
Nationala
20:45
„Sper să iasă bine” VIDEO. Valentin Mihăilă, dezvăluiri despre primele antrenamente cu Gică Hagi. Ce le-a spus selecționerul
Citește mai mult
„Sper să iasă bine” VIDEO. Valentin Mihăilă, dezvăluiri despre primele antrenamente cu Gică Hagi. Ce le-a spus selecționerul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
steaua George Ogararu rapid Daniel Oprita galerie uefantastici
Știrile zilei din sport
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Superliga
28.05
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Citește mai mult
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Nationala
28.05
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Citește mai mult
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Tenis
28.05
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Superliga
28.05
CCA l-a „ascultat” pe Becali Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB, finala barajului pentru Conference League
Citește mai mult
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:00
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
09:47
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
09:00
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
23:14
Cum se prezintă Arcul de Triumf FOTO. Care e starea gazonului, cu 24 de ore înainte de meciul decisiv dintre Dinamo și FCSB
Cum se prezintă Arcul de Triumf FOTO. Care e starea gazonului,  cu 24 de ore înainte de meciul decisiv dintre Dinamo și FCSB
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Top stiri
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Superliga
28.05
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Citește mai mult
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Nationala
28.05
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt” și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Citește mai mult
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Diverse
28.05
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Citește mai mult
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
B365
28.05
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
Citește mai mult
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 33 rapid 36 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share