Uli Hoeness (73 de ani), președintele onorific al lui Bayern Munchen, a tras un semnal de alarmă pentru fotbalul european după fereastra de transferuri din această vară.

Fostul atacant al bavarezilor a criticat cheltuielile record din Premier League.

De asemenea, a avertizat asupra riscurilor pe care influxul masiv de capital străin le-ar putea genera în fotbalul german.

Hoeness a profitat de momentul în care a fost distins cu Premiul Onorific în cadrul unei gale organizate de Liga Profesionistă de Fotbal din Germania (DFL) pentru a comenta situația actuală a pieței transferurilor.

Oficialul lui Bayern, semnal de alarmă pentru Bundesliga, după perioada modestă de mercato

Hoeness a criticat în mod special cheltuielile uriașe ale cluburilor englezești, care au depășit 3,5 miliarde de euro în această vară.

Bayern a resimțit pe propria piele această diferență financiară, când nu a reușit să transfere jucători precum Florian Wirtz, care a semnat cu Liverpool, sau Nick Woltemade, care a plecat la Newcastle.

„Am rămas șocat de ce s-a întâmplat în fotbalul internațional în ultimele șase-opt săptămâni...

La un moment dat, oamenii se vor întreba: «Ăștia sunt complet nebuni?»”, a declarat Hoeness, conform goal.com.

Avertismentul lui Hoeness vine în contextul în care principiile tradiționale din Bundesliga nu pot ține pasul cu forța financiară a cluburilor de elită din Anglia, tranformate de capitalul străin.

145 de milioane de euro a fost suma plătită pentru cel mai scump transfer al verii, al lui Aleksander Isak, care a plecat de la Newcastle la Liverpool

Următoarele patru transferuri ca valoare au vizat tot jucători din Germania:

Florian Wirtz, 125 milioane de euro, de la Bayer Leverkusen la Liverpool

Hugo Ekitike, 95 milioane, de la Frankfurt la Liverpool

Nick Woltemade, 85 milioane, de la Stuttgart la Newcastle

Benjamin Sesko, 76,5 milioane, de la RB Leipzig la Manchester United.

Asta nu se poate termina bine. Trebuie să ne arătăm puterea și să refuzăm banii proveniți de la investitori arabi sau de la fonduri de investiții americane. DFL trebuie să se asigure că echipele din Bundesliga nu vor fi obligate să accepte astfel de finanțări. Uli Hoeness

Cel mai scump transfer al unei echipe din Bundesliga a fost al celor de la Bayern, care l-au adus pe Luis Diaz de la Liverpool, pentru 70 de milioane de euro.

Discrepanța este evidentă, întrucât următoarea cea mai mare sumă achitată de un club din Bundesliga a fost pentru transferul lui Jarell Quansah la Leverkusen, în valoare de 35 de milioane de euro.

