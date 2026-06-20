Umit Akdag a ales Dorit de granzii Turciei,  fundașul a luat o decizie. Ce le-a spus conducătorilor de la Alanyaspor

Umit Akdag (22 de ani), fundașul central de la Alanyaspor, le-ar fi transmis conducătorilor la ce echipă vrea să fie transferat.

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Dorit de Gică Hagi la naționala României, stoperul cu dublă cetățenie se află pe lista celor mai valoroase cluburi din Turcia, Galatasaray și Fenerbahce.

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Umit Akdag și-ar dori să plece la Galatasaray

Deși negocierile dintre Galatasaray și Alanyaspor au stagnat inițial din cauza pretențiilor mari ale clubului la care este legitimat Akdag, fundașul a întins o mână de ajutor campioanei Turciei.

Stoperul le-ar fi transmis clar conducătorilor de la Alanyaspor că își dorește să plece la Galata , scrie gazetebirlik.com.

Oficialii grupării Cimbom ar urma să se întâlnească zilele viitoare cu liderii de la Alanyaspor pentru a încerca să îi convingă să-și reducă pretențiile financiare.

Dacă totul va decurge conform planului, Akdag ar putea juca în tricoul galben-roșu în sezonul următor. Surse apropiate clubului susțin că este de așteptat ca părțile să ajungă la un compromis, iar transferul să fie finalizat în curând.

Akdag a impresionat în Turcia prin evoluțiile sale constant bune. În plus, avantajul său este fizicul, fiind un fundaș impunător prin statură.

6 milioane de euro este cota de piață a lui Umit Akdag, potrivit Transfermarkt. Este și suma pe care Alanyaspor dorește să o obțină prin transferul său

În stagiunea precedentă, Umit Akdag a jucat 36 de meciuri la Alanyaspor, reușind să marcheze un gol și să ofere trei pase decisive.

El a fost unul dintre jucătorii importanți ai României U21 în campania de calificare la Euro 2025 și inclusiv la turneul final, dar ulterior nu a acceptat să mai îmbrace tricoul României, afirmând că își dorește să evolueze pentru prima reprezentativă a Turciei.

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