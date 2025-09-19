Ungaria - România 3-2 Naționala de futsal, înfrântă în turul barajului de calificare la Euro 2026 : „Oare cum s-au simțit românii de origine maghiară?”
Ungaria - România. Foto: Sportpictures
Alte sporturi

Ungaria - România 3-2 Naționala de futsal, înfrântă în turul barajului de calificare la Euro 2026: „Oare cum s-au simțit românii de origine maghiară?”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.09.2025, ora 21:35
alt-text Actualizat: 20.09.2025, ora 00:29
  • Naționala masculină de futsal a Ungariei a învins România cu 3–2, la Debrecen, în prima manșă a barajului de calificare la Campionatul European din 2026.
  • Returul va avea loc miercuri, 24 septembrie, în Sala Polivalentă din Craiova, de la ora 19:30.

Golurile „tricolorilor” au fost marcate de Robert Crișan (min. 30) și Sergiu Gavrilă (min. 39). Pentru Ungaria au punctat Rafael Henrique Da Silva (min. 22), Buki Baltazar (min. 32) și Sándor Hadhazi (min. 38).

„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Citește și
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Citește mai mult
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România

Ungaria - România 3-2. Naționala de futsal, înfrântă în prima manșă a barajului de calificare la Euro 2026

După pauză, Ungaria a deschis scorul prin Henrique Da Silva. „Tricolorii au egalat prin Crișan.

Ungaria a preluat din nou avantajul prin Buki Baltazar, iar apoi Hadhazi a mărit diferența. Gavrilă a redus din diferență, dar nu a fost suficient, scorul a rămas 3-2.

Echipa câștigătoare se va califica la turneul final al Campionatului European, programat între 21 ianuarie și 7 februarie 2026 la Riga (Letonia), Kaunas (Lituania) și Ljubljana (Slovenia).

Presa din Ungaria jubilează după victoria în fața României

După meci, presa din Ungaria a celebrat victoria și a subliniat originile maghiare ale jucătorului Istvan Hadnagy și ale selecționerului României, Kacso Endre.

„Peste patru mii de spectatori au creat o atmosferă excelentă la Sala Fonix din Debrecen.

Întrebarea noastră este cum s-au simțit jucătorii români de origine maghiară, printre care Hadnag Istvan, care joacă la Nyiregyhaza. Mai mult, echipa națională este antrenată de un specialist de origine maghiară, Kacso Endre.

Naționala Ungariei are avantaj înaintea returului de miercuri, care se va juca la Craiova”, au notat jurnaliștii de la Nemzeti Sport.

Citește și

„Bucurați-vă!” Gigi Becali,  resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?” 
Superliga
23:15
„Bucurați-vă!” Gigi Becali, resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?”
Citește mai mult
„Bucurați-vă!” Gigi Becali,  resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?” 
Florin Tănase, plin de nervi Căpitanul FCSB  l-a certat pe Thiam » Egoist, atacantul a irosit o ocazie uriașă
Superliga
21:11
Florin Tănase, plin de nervi Căpitanul FCSB l-a certat pe Thiam » Egoist, atacantul a irosit o ocazie uriașă
Citește mai mult
Florin Tănase, plin de nervi Căpitanul FCSB  l-a certat pe Thiam » Egoist, atacantul a irosit o ocazie uriașă

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Campionatul European romania ungaria futsal
Știrile zilei din sport
Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”
Superliga
19.09
Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”
Citește mai mult
Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”
Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața
Superliga
19.09
Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața
Citește mai mult
Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Campionate
08:57
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Citește mai mult
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Charalambous a rămas blocat Antrenorul FCSB, debusolat după un nou eșec: „Tot ce se întâmplă e straniu” + ce spune despre o posibilă demitere
Superliga
19.09
Charalambous a rămas blocat Antrenorul FCSB, debusolat după un nou eșec: „Tot ce se întâmplă e straniu” + ce spune despre o posibilă demitere
Citește mai mult
Charalambous a rămas blocat Antrenorul FCSB, debusolat după un nou eșec: „Tot ce se întâmplă e straniu” + ce spune despre o posibilă demitere
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:16
Conflict Olaru - Tănase? Căpitanul n-a primit banderola când a intrat: „Crezi că nu știe? Ori nu-l interesează, ori nu vrea”
Conflict Olaru - Tănase? Căpitanul n-a primit banderola când a intrat: „Crezi că nu știe? Ori nu-l interesează, ori nu vrea”
10:06
De ce câștigă Liverpool în ultima clipă! Secretul lui Slot. Motivul pentru care roșii au învins în Premier și Ligă numai după minutul 80
De ce câștigă Liverpool în ultima clipă! Secretul lui Slot. Motivul pentru care roșii au învins în Premier și Ligă numai după minutul 80
23:34
Dan Udrea De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
Dan Udrea De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
08:57
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Top stiri din sport
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”
Superliga
00:06
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”
Citește mai mult
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”
„Bucurați-vă!” Gigi Becali,  resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?” 
Superliga
19.09
„Bucurați-vă!” Gigi Becali, resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?”
Citește mai mult
„Bucurați-vă!” Gigi Becali,  resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?” 
„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”
Superliga
19.09
„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”
Citește mai mult
„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”
Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani
Superliga
19.09
Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani
Citește mai mult
Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 22 rapid 9 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
20.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share