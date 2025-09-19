Naționala masculină de futsal a Ungariei a învins România cu 3–2, la Debrecen, în prima manșă a barajului de calificare la Campionatul European din 2026.

Returul va avea loc miercuri, 24 septembrie, în Sala Polivalentă din Craiova, de la ora 19:30.

Golurile „tricolorilor” au fost marcate de Robert Crișan (min. 30) și Sergiu Gavrilă (min. 39). Pentru Ungaria au punctat Rafael Henrique Da Silva (min. 22), Buki Baltazar (min. 32) și Sándor Hadhazi (min. 38).

Ungaria - România 3-2 . Naționala de futsal, înfrântă în prima manșă a barajului de calificare la Euro 2026

După pauză, Ungaria a deschis scorul prin Henrique Da Silva. „Tricolorii au egalat prin Crișan.

Ungaria a preluat din nou avantajul prin Buki Baltazar, iar apoi Hadhazi a mărit diferența. Gavrilă a redus din diferență, dar nu a fost suficient, scorul a rămas 3-2.

Echipa câștigătoare se va califica la turneul final al Campionatului European, programat între 21 ianuarie și 7 februarie 2026 la Riga (Letonia), Kaunas (Lituania) și Ljubljana (Slovenia).

Presa din Ungaria jubilează după victoria în fața României

După meci, presa din Ungaria a celebrat victoria și a subliniat originile maghiare ale jucătorului Istvan Hadnagy și ale selecționerului României, Kacso Endre.

„Peste patru mii de spectatori au creat o atmosferă excelentă la Sala Fonix din Debrecen.

Întrebarea noastră este cum s-au simțit jucătorii români de origine maghiară, printre care Hadnag Istvan, care joacă la Nyiregyhaza. Mai mult, echipa națională este antrenată de un specialist de origine maghiară, Kacso Endre.

Naționala Ungariei are avantaj înaintea returului de miercuri, care se va juca la Craiova”, au notat jurnaliștii de la Nemzeti Sport.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport