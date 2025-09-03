U Cluj vrea să transfere de la Rapid  Ofertă concretă pentru unul dintre cei mai promițători tineri din Giulești

- U Cluj vrea să-l împrumute pe unul dintre cei mai promițători tineri jucători de la Rapid.
Formația antrenată de Ioan Ovidiu Sabău vrea să profite de ultimele cinci zile din perioada de mercato din fotbalul românesc.
U Cluj vrea să-l împrumute pe Rareș Pop de la Rapid
Ardelenii au făcut o o ofertă de împrumut pentru Rareș Pop (20 de ani), iar acum așteaptă răspunsul giuleștenilor, informează digisport.ro
De altfel, U Cluj nu este singura echipă care încearcă să-l împrumute pe tânărul fotbalist. Și Oțelul Galați a făcut o ofertă, dar lucrurile nu s-au concretizat.
Rareș Pop a ajuns la Rapid, în vara anului 2024, de la UTA Arad, pentru 700.000 de euro. Deși este eligibil pentru regula U21, fotbalistul nu este văzut ca o primă opțiune de Constantin Gâlcă.
Pentru un post de titular la Rapid, puștiul care evoluează pe cele două poziții din flancurile compartimentului ofensiv se luptă cu doi jucători de bază ai giuleștenilor: Alexandru Dobre și Claudiu Petrila.