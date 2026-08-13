86 de kilograme de marijuana! Autocar cu însemnele clubului Sao Paulo, reținut din cauza unei cantități uriașe de droguri

Poliția boliviană a reținut un autocar cu însemnele clubului Sao Paulo, după ce în vehicul au fost descoperite 86,5 kilograme de marijuana.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Autocarul care aparținea companiei Buses Cosmos se deplasa pentru a prelua delegația clubului brazilian înaintea meciului cu FC Bolivar (1-1) din manșa tur a optimilor de finală din Copa Sudamericana.

Autocar cu însemnele clubului Sao Paulo, prins cu prins cu 86,5 kilograme de marijuana

Autocarul reținut de poliție se deplasa din Cochabamba către orașul în care era cazată delegația lui Sao Paulo.

În urma verificărilor, oamenii legii au găsit drogurile în patru saci, în interiorul cărora se aflau aproximativ 65 de pachete dreptunghiulare cu o substanță verzuie. Testele efectuate ulterior au confirmat că era vorba despre marijuana.

Trei persoane implicate în transportul autocarului au fost reținute de autoritățile boliviene, scrie marca.com.

Clubul brazilian nu a fost informat oficial despre incident, aflând despre acesta din presa locală.

Situația nu a afectat însă programul echipei, care și-a efectuat toate deplasările planificate cu celălalt autocar pus la dispoziție de companie, informează ge.globo.com.

Într-un comunicat, compania s-a delimitat de incident și a susținut că întreaga responsabilitate aparține șoferilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport