Craiova îl dă afară? Cel mai bun antrenor din istoria lui Rakow riscă demiterea dacă pierde joi, în Conference

Marek Papszun, 51 de ani, e cel care i-a oferit forță lui Rakow Czestochowa. Antrenorul promovării, trofeelor și Europei. Dar și el poate fi concediat la un eventual eșec în fața Universității Craiova.

Pentru Rakow Czestochowa, Marek Papszun nu este doar cel mai mare antrenor.

Tehnicianul în vârstă de 51 de ani (el l-a transferat pe Bogdan Racovițan, în ianuarie 2022) e cel care a transformat clubul, echipa. Care i-a oferit toate trofeele și meciurile în cupele europene.

Dar și legenda poate fi dată afară dacă pierde joi seară, în prima etapă a fazei principale de Conference League.

Papszun, omul marilor premiere la Rakow

Când a venit Papszun, în 2016, Rakow juca în liga a treia poloneză. Trei ani mai târziu, promova în Ekstraklasa.

Odată ajuns în elită, a vrut mai mult. A vrut să învingă. Și a avut trei sezoane consecutive cu trofeu.

2020-2021: Cupa Poloniei (prima în istorie).

2021-2022: Cupa Poloniei.

2022-2023: titlul de campioană (altă premieră).

În primăvara lui 2023, cu puțin înaintea primului trofeu în campionat și înaintea finalei de Cupă, Papszun a anunțat că părăsește clubul. A fost decizia lui.

S-a întors Papszun, și-a revenit Rakow

Fără Marek, roș-albaștrii au căzut. După anul titlului, au încheiat liga locală pe locul 7, la 11 puncte în spatele campioanei Jagiellonia Bialystok.

Bogdan Racovițan e de aproape patru ani la Rakow Foto: Imago

Consecința: conducerea clubului l-a concediat după numai un sezon pe antrenorul David Szwarga și Papszun s-a întors.

După revenirea lui, Rakow s-a trezit și a fost foarte aproape de al doilea triumf în Ekstraklasa.

Marek Papszun a antrenat-o pe Rakow mai mult de opt ani Foto: Imago

A terminat pe poziția secundă, la un singur punct de Lech Poznan.

Papszun ar putea fi demis dacă Rakow pierde în fața Craiovei

Dar și Papszun are probleme acum. După nouă etape, e de-abia pe locul 11, la opt puncte de liderul Gornik.

4 înfrângeri are Rakow în nouă meciuri de campionat: 1-2 cu Plock (a), 1-3 cu Radomiak (d), 0-2 cu Pogon (d) și 0-1 cu Gornik (a)

Nu a mai pierdut în ultimele trei etape, însă a suferit de fiecare dată:

1-1 cu Legia (a), după 0-1.

2-2 cu Lech (a), după 0-2.

1-0 cu Widzew (d), gol în al treilea minut de prelungire.

Partida de joi, contra Universității Craiova, poate fi decisivă pentru Papszun. Dacă pierde, riscă să i se arate și lui ușa.

