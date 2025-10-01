Craiova îl dă afară? Cel mai bun antrenor din istoria lui Rakow riscă demiterea dacă pierde joi, în Conference
Vârful palestinian al Craiovei, Al-Hamlawi Foto: Imago
Conference League

Craiova îl dă afară? Cel mai bun antrenor din istoria lui Rakow riscă demiterea dacă pierde joi, în Conference

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.10.2025, ora 11:10
  • Marek Papszun, 51 de ani, e cel care i-a oferit forță lui Rakow Czestochowa. Antrenorul promovării, trofeelor și Europei. Dar și el poate fi concediat la un eventual eșec în fața Universității Craiova.

Pentru Rakow Czestochowa, Marek Papszun nu este doar cel mai mare antrenor.

Tehnicianul în vârstă de 51 de ani (el l-a transferat pe Bogdan Racovițan, în ianuarie 2022) e cel care a transformat clubul, echipa. Care i-a oferit toate trofeele și meciurile în cupele europene.

Drăguș, out cu Austria! Verdictul medicilor în privința atacantului naționalei » Cât va lipsi
Citește și
Drăguș, out cu Austria! Verdictul medicilor în privința atacantului naționalei » Cât va lipsi
Citește mai mult
Drăguș, out cu Austria! Verdictul medicilor în privința atacantului naționalei » Cât va lipsi

Dar și legenda poate fi dată afară dacă pierde joi seară, în prima etapă a fazei principale de Conference League.

Papszun, omul marilor premiere la Rakow

Când a venit Papszun, în 2016, Rakow juca în liga a treia poloneză. Trei ani mai târziu, promova în Ekstraklasa.

Odată ajuns în elită, a vrut mai mult. A vrut să învingă. Și a avut trei sezoane consecutive cu trofeu.

  • 2020-2021: Cupa Poloniei (prima în istorie). 
  • 2021-2022: Cupa Poloniei. 
  • 2022-2023: titlul de campioană (altă premieră). 

În primăvara lui 2023, cu puțin înaintea primului trofeu în campionat și înaintea finalei de Cupă, Papszun a anunțat că părăsește clubul. A fost decizia lui.

S-a întors Papszun, și-a revenit Rakow

Fără Marek, roș-albaștrii au căzut. După anul titlului, au încheiat liga locală pe locul 7, la 11 puncte în spatele campioanei Jagiellonia Bialystok.

Bogdan Racovițan e de aproape patru ani la Rakow Foto: Imago Bogdan Racovițan e de aproape patru ani la Rakow Foto: Imago
Bogdan Racovițan e de aproape patru ani la Rakow Foto: Imago

Consecința: conducerea clubului l-a concediat după numai un sezon pe antrenorul David Szwarga și Papszun s-a întors.

După revenirea lui, Rakow s-a trezit și a fost foarte aproape de al doilea triumf în Ekstraklasa.

Marek Papszun a antrenat-o pe Rakow mai mult de opt ani Foto: Imago Marek Papszun a antrenat-o pe Rakow mai mult de opt ani Foto: Imago
Marek Papszun a antrenat-o pe Rakow mai mult de opt ani Foto: Imago

A terminat pe poziția secundă, la un singur punct de Lech Poznan.

Papszun ar putea fi demis dacă Rakow pierde în fața Craiovei

Dar și Papszun are probleme acum. După nouă etape, e de-abia pe locul 11, la opt puncte de liderul Gornik.

4 înfrângeri
are Rakow în nouă meciuri de campionat: 1-2 cu Plock (a), 1-3 cu Radomiak (d), 0-2 cu Pogon (d) și 0-1 cu Gornik (a)

Nu a mai pierdut în ultimele trei etape, însă a suferit de fiecare dată:

  • 1-1 cu Legia (a), după 0-1. 
  • 2-2 cu Lech (a), după 0-2. 
  • 1-0 cu Widzew (d), gol în al treilea minut de prelungire. 

Partida de joi, contra Universității Craiova, poate fi decisivă pentru Papszun. Dacă pierde, riscă să i se arate și lui ușa.

Citește și

Semnul căderii lui Kovacs Cum continuă arbitrul la UEFA după finala istorică în Liga Campionilor
Liga Campionilor
15:29
Semnul căderii lui Kovacs Cum continuă arbitrul la UEFA după finala istorică în Liga Campionilor
Citește mai mult
Semnul căderii lui Kovacs Cum continuă arbitrul la UEFA după finala istorică în Liga Campionilor
Joacă și suspendat! Cum va continua Israel calificările pentru Mondial chiar dacă va fi exclus de UEFA din cauza războiului
Campionatul Mondial
13:12
Joacă și suspendat! Cum va continua Israel calificările pentru Mondial chiar dacă va fi exclus de UEFA din cauza războiului
Citește mai mult
Joacă și suspendat! Cum va continua Israel calificările pentru Mondial chiar dacă va fi exclus de UEFA din cauza războiului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Universitatea Craiova conference league bogdan racovitan Rakow Czestochowa Marek Papszun
Știrile zilei din sport
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Nationala
01.10
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Citește mai mult
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Diverse
01.10
Botezat după „Rege” Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special
Citește mai mult
Botezat după „Rege”  Zi importantă în familia Hagi: Ianis i-a dat fiului său un nume special 
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Superliga
01.10
Pleacă Dinamo din București? Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Citește mai mult
Pleacă Dinamo din București?  Ce a răspuns Andrei Nicolescu atunci când a fost întrebat de revenirea pe „Arc” și indisponibilitatea Arenei Naționale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:51
A comparat Rakow cu Rapid Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
A comparat Rakow cu Rapid  Mirel Rădoi, despre adversara Craiovei din debutul Conference League
22:16
„S-a zvonit că a vândut meciul” Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
„S-a zvonit că a vândut meciul”  Momentul în care prietenia dintre Năstase și Țiriac s-ar fi putut încheia: s-au întâlnit cu soții Ceaușescu
22:09
Încă un titular absent de la națională? Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
Încă un titular absent de la națională?  Căpitanul României ar putea rata meciul cu Austria, din preliminariile CM 2026 » Care e cauza
00:07
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man, 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Liga Campionilor PSG o învinge pe final pe Barcelona. Dennis Man , 73 de minute la PSV » Toate rezultatele + clasamentul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Top stiri din sport
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Europa League
01.10
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB” Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Citește mai mult
„Aș lua doi-trei acum de la FCSB”  Ce jucători ar vrea antrenorul secund al lui Young Boys în Elveția: „Pe unul l-aș duce imediat la Berna”
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Nationala
01.10
Interes mare Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria
Citește mai mult
Interes mare  Câte bilete s-au vândut până azi la România - Austria 
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Special
01.10
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
Citește mai mult
Sub cupola gloriei și a uitării VIDEO și FOTO: Patinoarul „Vákár Lajos” din Miercurea Ciuc, imaginea unui simbol erodat de trecerea timpului
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Superliga
01.10
„Maximum 30 de zile” CNI, anunț important despre stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial
Citește mai mult
„Maximum 30 de zile”  CNI, anunț important despre  stadionul Dinamo + De ce lucrările vor dura mai mult decât fusese anunțat inițial

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share