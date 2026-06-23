Dinamo întărește banda „Câinii” vor un fundaș care a impresionat în Liga 2 » Cum l-au pierdut cei de la U Cluj
Ștefan Opriș FOTO: Sport Pictures
Superliga

Dinamo întărește banda „Câinii” vor un fundaș care a impresionat în Liga 2 » Cum l-au pierdut cei de la U Cluj

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 21:03
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 21:03
  • Dinamo București ar dori să îl transfere pe Ștefan Opriș (19 ani), tânărul fundaș dreapta care a impresionat la Politehnica Iași în sezonul trecut.
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În sezonul recent încheiat din Liga 2, Ștefan Opriș a fost unul dintre cei mai constanți jucători ai grupării ieșene, evoluțiile sale atrăgând atenția grupării bucureștene.

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Dinamo îl vrea pe Ștefan Opriș

După evoluțiile bune ale tânărului apărător din sezonul trecut, Dinamo ar dori să îl transfere în această vară, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

Mai multe cluburi au pus ochii pe Opriș, printre care și FC Botoșani, grupare care i-a înaintat o propunere concretă fotbalistului.

Ștefan Opriș a crescut în academia celor de la U Cluj, echipă de la care a fost împrumutat la Poli Iași, dar contractul său cu „studenții” a fost invalidat de comisiile Federației pentru semnătură falsă.

În sezonul trecut al ligii secunde, Opriș a jucat 26 de meciuri în tricoul Politehnicii Iași, reușind să ofere trei pase decisive, din postura de fundaș dreapta.

El a bifat și o apariție la Universitatea Cluj, chiar împotriva FCSB-ului, în penultima etapă a sezonului 2024/2025. În acel meci, tânărul fundaș a jucat un minut.

  • Ca variante de fundași dreapta, Dinamo îi are în lot în acest moment pe Maxime Sivis și David Irimia.
200.000 de euro
este cota lui Ștefan Opriș, potrivit Transfermarkt

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