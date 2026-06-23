Și-au luat alt portar  Panathinaikos, grupare care l-a dorit pe Ștefan Târnovanu, a oficializat  transferul de la Barcelona 

Panathinaikos, gruparea care l-a dorit în această vară pe Ștefan Târnovanu (26 de ani), a transferat până la urmă un alt portar.

Gruparea din Atena a oficializat transferul lui Inaki Pena (27 de ani), goalkeeperul celor de la FC Barcelona.

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Deși s-a vorbit despre posibilitatea ca Târnovanu să ajungă în Grecia, alb-verzii au luat decizia de a-l transfera pe Inako Pena, care în sezonul trecut a fost împrumutat de Barcelona la Elche, în prima ligă spaniolă.

Panathinaikos l-a transferat pe Inaki Pena

Barcelona a anunțat că a ajuns la un acord cu Panathinaikos pentru transferul portarului Inaki Pena.

Grecii au plătit nu mai puțin de trei milioane de euro pentru portarul spaniol, sumă mult mai mică față de ceea ce a cerut Gigi Becali pentru a-l ceda pe Târnovanu, cinci milioane de euro.

„FC Barcelona și Panathinaikos FC au ajuns la un acord pentru transferul lui Iñaki Peña la clubul grec.

FC Barcelona dorește să-i mulțumească public lui Iñaki Peña pentru angajamentul, profesionalismul și dedicarea sa în perioada petrecută la blaugrana și îi urează tot binele în această nouă etapă a carierei sale profesionale”, a transmis gruparea catalană.

Agreement for the transfer of Iñaki Peña



FC Barcelona and Panathinaikos FC have reached an agreement for the transfer of the goalkeeper to the Greek club pic.twitter.com/vVYOGFqgAn — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 23, 2026

Potrivit transfermarkt.com, Inaki Pena este cotat la patru milioane de euro. Portarul iberic și-a făcut junioratul în academia „La Masia” și a mai jucat la Barcelona, Galatasaray și Elche.

Din 2022 în lotul primei echipe a catalanilor, Pena a jucat doar 45 de meciuri în tricoul Barcelonei. A mai jucat 8 meciuri la Galatasaray și alte 16 partide la Elche.

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