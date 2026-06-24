Charalambous a semnat Fostul antrenor de la FCSB a fost prezentat oficial: „Sosirea lui are o semnificație deosebită”
Elias Charalambous. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Campionate

Charalambous a semnat Fostul antrenor de la FCSB a fost prezentat oficial: „Sosirea lui are o semnificație deosebită”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 20:53
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 20:53
  • Elias Charalambous (45 de ani) este noul antrenor al celor de la Levadiakos.
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Presa din Grecia a informat, marți, că cele două părți au ajuns la un acord, iar acum clubul din Super Liga Greciei a făcut anunțul oficial în legătură cu fostul antrenor de la FCSB.

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Elias Charalambous a semnat cu Levadiakos

Plecat de la FCSB la finalul sezonului regulat 2025/26, tehnicianul cipriot revine acum pe bancă, cu un nou obiectiv.

„Clubul de fotbal Levadiakos are plăcerea de a anunța începerea colaborării cu antrenorul Elias Charalambous, care preia banca tehnică a echipei noastre pentru următorii doi ani.

Întoarcerea sa la Levadeia are o semnificație deosebită, întrucât antrenorul cipriot și-a legat numele de Levadiakos și în calitate de jucător, purtând tricoul echipei noastre și făcând parte din familia acesteia.

Astăzi se întoarce într-o altă funcție, după ce a parcurs o carieră remarcabilă și extrem de reușită pe băncile altor echipe din fotbalul european”, a scris clubul pe Instagram.

Levadiakos l-a avut pe listă și fostul selecționer Edi Iordănescu, însă negocierile nu s-au concretizat.

Elias Charalambous, aproape trei ani pe banca celor de la FCSB

Elias Charalambous a devenit antrenorul celor de la FCSB în martie 2023 și a rezistat aproape trei ani pe banca formației roș-albastre.

Sub comanda cipriotului, FCSB a cucerit două titluri în România (2024 și 2025) și două Supercupe (2025, 2026), și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul 2024-2025, atunci când a fost eliminată de Olympique Lyon, scor 1-7 la general.

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