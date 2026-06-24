Dinamo transferă din Spania  Cine este fundașul central care va ajunge sub comanda lui Nuno Campos
Martin Pascual FOTO: IMAGO / Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Dinamo transferă din Spania Cine este fundașul central care va ajunge sub comanda lui Nuno Campos

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 21:07
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 21:07
  • Dinamo București ar fi ajuns la un acord cu Martin Pascual (26 de ani), fundaș central spaniol care a jucat în liga secundă din Spania, la CD Mirandes.
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Stoperul ar fi ajuns deja în cantonamentul „câinilor” din Polonia, urmând să efectueze vizita medicală.

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Martin Pascual, noul fundaș central de la Dinamo

Dinamo București este pe cale să realizeze primul transfer de marcă din această vară.

„Câinii” ar fi ajuns la un acord cu Martin Pascual, un fundaș central spaniol care a evoluat în La Liga 2 în stagiunea recent încheiată, potrivit fanatik.ro.

Pascual ajunge la Dinamo liber de contract, înțelegerea sa cu CD Mirandes ajungând la final în această vară.

Acesta ar fi ajuns deja în cantonamentul echipei din Polonia, acolo unde va efectua și vizita medicală, ca apoi să înceapă antrenamentele sub conducerea lui Nuno Campos.

Potrivit sursei citate, înțelegerea dintre cele două părți se va întinde pe două sezoane, cu opțiune de prelungire.

Până în acest moment, Dinamo a oficializat transferurile a trei jucători de perspectivă: Adriano Manole, Ianis Doană și Răzvan Radu.

Cine este Martin Pascual

În vârstă de 26 de ani și cu o înălțime de 190 cm, Martin Pascual a mai evoluat în trecut la grupări precum Rayo Vallecano, dar și echipa secundă a celor de la Atletico Madrid.

Stoperul spaniol și-a început cariera în 2018, la echipa secundă a celor de la Rayo, acolo unde a jucat 30 de meciuri. După doar un an a fost promovat la prima echipă, acolo unde a bifat 25 de apariții.

Ulterior, în 2021, el a fost împrumutat la Villarreal B, echipă în tricoul căreia a jucat 24 de meciuri. În sezonul următor, acesta a fost din nou împrumutat, de această dată la Ibiza, unde a fost folosit în 35 de partide.

Sezonul 2024/2025 l-a petrecut la Atletico Madrid B, în liga a treia spaniolă, acolo unde a jucat 34 de meciuri, reușind și o pasă de gol.

În stagiunea precedentă, Pascual a jucat în liga a doua din Spania, la CD Mirandes, grupare care a retrogradat la finalul sezonului. A jucat 24 de meciuri și a oferit două pase de gol.

400.000 de euro
este cota lui Martin Pascual, potrivit Transfermarkt

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