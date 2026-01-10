„Ar tremura de frică!” Chipciu a luat atitudine după amenințările cu moartea primite de Stanciu: „Câți ar face asta în locul lui? Niciunul!”

CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Alexandru Chipciu (36 de ani) a comentat situația lui Nicolae Stanciu, criticat dur în social media după penalty-ul ratat în prelungirile partidei AC Milan - Genoa, scor 1-1.

Conferința pe care Chipciu a susținut-o în Turcia a început cu o întârziere de 50 de minute, deoarece antrenorul Universității Cluj a insistat să-și ducă antrenamentul până la capăt: „Când e vorba de tactică, nu există concesii la Bergodi”, a explicat fotbalistul.

Alexandru Chipciu: „Se ascund în spatele rețelelor de socializare”

Veteranul celor de la U Cluja oferit câteva declarații pe tema perioadei de pregătire, însă a abordat și situația lui Stanciu, amenințat după penalty-ul ratat în minutul 90+9.

Întrebat de reporterul GOLAZO.ro despre mesajele dure pe care fanii le adresează jucătorilor, Chipciu a transmis:

„E clar că nu mai există o limită, dar nu cred că doar în fotbal, în general. Atacuri, pe rețele de socializare, am primit și eu la fel de-a lungul timpului. O grămadă. Poate, eu știu, o să reglementeze lucrurile astea și oamenii care te jignesc, îți aduc injurii sau amenințări, vor plăti pentru asta.

Pentru că înainte nu prea puteai tu, așa, să te duci pe stradă, să-i spui unuia ceva, să-l înjuri. Eu, personal, n-am întâlnit pe nimeni în viața mea, chiar dacă aș fi ratat un penalty, să vină să mă înjure în față sau să-mi zică că mă omoară. E clar că te ascunzi în spatele rețelelor de socializare și te crezi cel mai șmecher.

Dar asta cu Nicu mă surprinde, pentru că am vorbit cu el. Nu după meciul cu AC Milan, dar în zilele premergătoare am vorbit, cred că în fiecare zi. Și n-am știut de treaba asta, că a fost amenințat și așa mai departe. E păcat, dar, cumva, noi ca fotbaliști ne-am obișnuit.

Cel mai recent exemplu e meciul cu Bosnia. Instagramul nostru e plin de amenințări, injurii și toate cele, dar, aș spune că atunci când vin de la români, parcă le mai accepți, că te gândești că-s de-ai tăi. Dar așa, când vin de la străini, parcă te enervează puțin”, a declarat Chipciu la conferință.

Alexandru Chipciu, paralelă cu momentul în care a făcut declarații de natură politică

Chipciu a comparat situația lui Stanciu cu cea a sa, după declarațiile făcute în urma alegerilor prezidențiale din 2024.

„Și eu, atunci când am dat declarațiile politice, câte amenințări n-am primit... Am stat și am dormit liniștit acasă, nu m-am gândit că se întâmplă ceva. E regretabil.

Pe Nicu îl susțin, iar eu aș spune că, dacă ar fi o lecție din treaba asta, e aceea că el a luat mingea și s-a dus să bată penalty. Câți dintre oamenii aceia care l-au amenințat sau care i-au adresat injurii ar lua mingea într-un moment ca acela, minutul 90 și ceva, și cu un miliard de oameni în tribună, să bătă penalty?

Eu zic că n-ar face asta niciunul dintre aceia care au amenințat. Ar tremura de frică. Dar asta e, când ești o persoană publică, trebuie să accepti și treaba asta, chiar dacă nu e normală, așa cum accepti și multe alte lucruri. Noi, ca fotbaliști, ce putem face? N-ai ce să faci. E imposibil să faci ceva”, a mai spus Chipciu.

Apoi, jucătorul clujenilor a venit și un exemplu în care amenințările din online au fost rezolvate de Poliție.

„Dar știu că au fost ceva cazuri între prietenii mei, care s-au dus la Poliție, tot așa cu amenințări, tot ceva politic, cu declarații politice. S-au dus la Poliție și au găsit respectiva persoană undeva în Anglia. Era un român din Anglia care tot amenința și înjura, că îi prinde copiii și nu știu ce îi face. Și i-au făcut dosar penal.

Și apoi persoana asta (n.r. - cea amenințată) putea să facă chiar mai mult decât acest lucru să nu o facă. Și cum am spus mai devreme, aceștia care se dau mari, așa, pe rețele socializare, când îi confrunți... Atâtea scuze câte am văzut în mesajul ăla, după ce i-au făcut dosar penal... Nu mai știa de el”.

