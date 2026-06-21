U Craiova, victorie la scor Campioana României s-a impus categoric în primul amical al verii

Universitatea Craiova s-a impus categoric în primul meci amical al verii, scor 7-1 împotriva echipei austriece de amatori FC Stubai

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Universitatea Craiova a reluat pregătirile în stil mare. „Juveții” s-au impus la scor în primul meci de pregătire din cantonamentul organizat în Austria.

U Craiova a început perfect seria amicalelor din această vară

„Studenții” au început partida în forță, reușind să deschidă scorul încă din minutul al doilea, grație reușitei lui Luca Băsceanu. La doar un minut distanță, Assad Al Hamlawi a majorat scorul.

Monday Etim a dus scorul la 3-0 în minutul 16, următoarea reușită venind pe finalul primei reprize, în minutul 41, atunci când Denys Muntean a punctat pentru olteni.

Steven Nsimba și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 45, iar patru minute mai târziu, același Denys Muntean a reușit „dubla”.

Ultimul gol al Universității Craiova a fost marcat de Sebastian Șerban, în minutul 70.

În prima repriză a meciului, Filipe Coelho a folosit o formulă experimentală:

Laurențiu Popescu - Darius Fălcușan, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj - Florin Gașpăr, Samuel Teles, Alexandru Crețu, Mihnea Rădulescu - Etim Monday, Assad Al Hamlawi, Luca Băsceanu.

Tehnicianul portughez i-a mai introdus în teren pe parcursul meciului pe Steven Nsimba, Alexandru Maxim, David Barbu și Sebastian Șerban.

Universitatea Craiova se va întoarce în România pe 30 iunie, urmând să dispute Supercupa României pe 12 iulie, împotriva vicecampioanei Universitatea Cluj.

VIDEO Ce au declarat Filipe Coelho și David Barbu după victoria din amical

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