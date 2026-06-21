Jurgen Klopp (59 de ani), ex-antrenor al celor de la Liverpool, a reacționat după criticile primite de fostul său jucător, Virgil van Dijk, în urma remizei dintre Olanda și Japonia, 2-2.

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Fundașul central a fost ținta lui Rafael van der Vaart în urma partidei din prima etapă de la CM 2026, după evoluția din defensivă, chiar dacă Van Dijk a compensat cu golul care a deblocat tabela.

Jurgen Klopp: „Dacă va spune vreodată ceva pozitiv, sunt dispus să-l iau din nou în serios”

În urma duelului cu Japonia, fostul jucător de la Tottenham și Real Madrid, analist în prezent la televiziunea olandeză, a contest evoluția căpitanului de la Liverpool.

„Trebuie să recunosc sincer că Van Dijk m-a șocat puțin. Întoarcerea aia… A fost ca un Boeing 747. Sper că va alerga puțin mai repede pe parcursul turneului”, a spus Van der Vaart, potrivit mirror.co.uk.

Aflat la rândul său la o televiziune germană, Jurgen Klopp a sărit în apărarea jucătorului olandez și l-a „taxat” pe Rafael van der Vaart.

„Nu știu dacă merită să-l menționez pe Rafael van der Vaart. Dar, dacă va spune vreodată ceva pozitiv despre un jucător, sunt dispus să-l iau din nou în serios.

Ai senzația că vede ceva, pe care apoi trebuie să-l exprime într-un mod pompos, iar apoi se poziționează împotrivă. Dar nu e atât de important”, a spus Klopp, la Magenta TV.

Ulterior acelei partide, Olanda a jucat deja și meciul din etapa #2 a fazei grupelor, unde a demolat Suedia, scor 5-1, fiind acum foarte aproape de calificarea în șaisprezecimi.

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