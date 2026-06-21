Lamine Yamal (18 ani) a marcat primul său gol la un Campionat Mondial în victoria Spaniei cu Arabia Saudită, scor 4-0.

Reușita tânărului fotbalist de la FC Barcelona a pus capăt unei secete istorice a naționalei Spaniei la turneul final.

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După ce a fost introdus în minutul 69 al partidei cu Capul Verde, scor 0-0, în prima etapă a grupelor, Yamal a început meciul cu Arabia Saudită din postura de titular, iar prezența sa pe teren s-a văzut imediat.

Lamine Yamal a marcat primul său gol la un Campionat Mondial

Vedeta de la FC Barcelona a deschis scorul în partida cu Arabia Saudită în minutul 10, atunci când a profitat de o centrare perfectă trimisă de Mikel Oyarzabal, cel care a și marcat două goluri ulterior.

Odată cu acest gol, Yamal a înscris pentru prima dată la Cupa Mondială și, totodată, potrivit marca.com, a pus capăt celei mai mari secete din istoria naționalei Spaniei la turneul final: 299 de minute fără gol!

Spania nu mai marcase la un Mondial de pe 1 decembrie 2022, atunci când Alvaro Morata deschidea scorul în meciul cu Japonia, partidă pe care ibericii au pierdut-o cu 1-2.

În plus, prezența lui Yamal pe teren a schimbat cu totul evoluția Spaniei față de primul meci. Lamine a creat multe oportunități de gol, lucru care s-a văzut în prima parte a meciului, echipa lui De La Fuente conducând cu 3-0 la pauză.

Odată cu această reușită, Yamal intră într-un grup select al marcatorilor care au deschis drumul Spaniei de-a lungul timpului la Campionatul Mondial:

Iraragorri - Uruguay 1930

Igoa - Brazilia 1950

Piero - Mexic 1962

Roma (autogol) - Anglia 1966

Dani - Argentina 1978

Lopez Ufarte - Spania 1982

Butragueno - Mexic 1986

Michel - Italia 1990

Julio Salinas - Statele Unite 1994

Hierro - Franța 1998

Raul - Coreea de Sud, Japonia 2002

Xabi Alonso - Germania 2006

Villa - Africa de Sud 2010

Xabi Alonso - Brazilia 2014

Diego Costa - Rusia 2018

Dani Olmo - Qatar 2022

Lamine Yamal - SUA, Mexic și Canada 2026

7 goluri a marcat Lamine Yamal în tricoul Spaniei, în 27 de meciuri jucate

La meciul cu Arabia Saudită, Lamine Yamal a egalat un record deținut până în acest moment de legendarul Pele.

Tânărul atacant de la Barcelona și Pele sunt singurii fotbaliști din istorie care au deschis scorul la un Campionat Mondial înainte de a împlini 19 ani.

Pele reușea această performanță la Campionatul Mondial din 1958, atunci când avea doar 17 ani.

#OJOALDATO - Lamine Yamal (18 años y 343 días) se convierte en el SEGUNDO jugador más joven en marcar el PRIMER gol de un partido en TODA la historia de la Copa del Mundo:



🇧🇷 17a 241d: Pelé (1958 vs Gales)

🇪🇸 18a 343d: LAMINE YAMAL (HOY vs Arabia Saudí)

🇧🇪 19a 65d: Divock Origi… pic.twitter.com/i1nM8PY8QA — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 21, 2026

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