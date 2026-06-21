- Lamine Yamal (18 ani) a marcat primul său gol la un Campionat Mondial în victoria Spaniei cu Arabia Saudită, scor 4-0.
- Reușita tânărului fotbalist de la FC Barcelona a pus capăt unei secete istorice a naționalei Spaniei la turneul final.
După ce a fost introdus în minutul 69 al partidei cu Capul Verde, scor 0-0, în prima etapă a grupelor, Yamal a început meciul cu Arabia Saudită din postura de titular, iar prezența sa pe teren s-a văzut imediat.
Lamine Yamal a marcat primul său gol la un Campionat Mondial
Vedeta de la FC Barcelona a deschis scorul în partida cu Arabia Saudită în minutul 10, atunci când a profitat de o centrare perfectă trimisă de Mikel Oyarzabal, cel care a și marcat două goluri ulterior.
Odată cu acest gol, Yamal a înscris pentru prima dată la Cupa Mondială și, totodată, potrivit marca.com, a pus capăt celei mai mari secete din istoria naționalei Spaniei la turneul final: 299 de minute fără gol!
Spania nu mai marcase la un Mondial de pe 1 decembrie 2022, atunci când Alvaro Morata deschidea scorul în meciul cu Japonia, partidă pe care ibericii au pierdut-o cu 1-2.
În plus, prezența lui Yamal pe teren a schimbat cu totul evoluția Spaniei față de primul meci. Lamine a creat multe oportunități de gol, lucru care s-a văzut în prima parte a meciului, echipa lui De La Fuente conducând cu 3-0 la pauză.
Odată cu această reușită, Yamal intră într-un grup select al marcatorilor care au deschis drumul Spaniei de-a lungul timpului la Campionatul Mondial:
- Iraragorri - Uruguay 1930
- Igoa - Brazilia 1950
- Piero - Mexic 1962
- Roma (autogol) - Anglia 1966
- Dani - Argentina 1978
- Lopez Ufarte - Spania 1982
- Butragueno - Mexic 1986
- Michel - Italia 1990
- Julio Salinas - Statele Unite 1994
- Hierro - Franța 1998
- Raul - Coreea de Sud, Japonia 2002
- Xabi Alonso - Germania 2006
- Villa - Africa de Sud 2010
- Xabi Alonso - Brazilia 2014
- Diego Costa - Rusia 2018
- Dani Olmo - Qatar 2022
- Lamine Yamal - SUA, Mexic și Canada 2026
La meciul cu Arabia Saudită, Lamine Yamal a egalat un record deținut până în acest moment de legendarul Pele.
Tânărul atacant de la Barcelona și Pele sunt singurii fotbaliști din istorie care au deschis scorul la un Campionat Mondial înainte de a împlini 19 ani.
Pele reușea această performanță la Campionatul Mondial din 1958, atunci când avea doar 17 ani.