U Cluj, eșec cu juniorii Elevii lui Bergodi au cedat surprinzător în primul amical al verii » Programul cantonamentului

U Cluj a pierdut prima partidă amicală din cantonamentul acestei veri, în fața Croației U19, scor 1-2.

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Elevii lui Cristiano Bergodi se află la Nedelisce, în Croația, și au susținut o primă partidă de pregătire în care tehnicianul Cristiano Bergodi a încercat să găsească o primă formulă prin care să-i integreze și pe noii jucători.

U Cluj, eșec în primul amical al verii

Puștii din naționala Croației au ieșit la rampă încă din prima repriză și au intrat la pauză cu avantaj de două goluri.

Vicecampioana României nu a reușit să revină nici în partea secundă, Dorin Codrea fiind cel care a redus din diferență abia în minutul 81.

„Șepcile roșii” nu se pot baza momentan pe golgeterul sezonului trecut, Jovo Lukic, aflat la CM 2026 cu naționala Bosniei.

Echipa de start a celor de la U Cluj: Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cisse, Techereș - Ayomide, Bic - Stanojev, Mendy, Ștefănescu - Trică

Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cisse, Techereș - Ayomide, Bic - Stanojev, Mendy, Ștefănescu - Trică Rezerve: Coșa, Chinteș, Cristea, Codrea, Chipciu, Pinho, Simion, Macalou, Nistor, Adams, Aliev, Chukwu

Prima partidă oficială pentru ardeleni din viitorul sezon va fi chiar debutul în Europa League, în deplasare, contra lui Dinamo Kiev, pe 9 iulie.

Trei zile mai târziu, U Cluj va înfrunta U Craiova în Supercupa României, de la ora 21:00.

Returul din Europa are loc peste alte 4 zile, pe 16 iulie, la Cluj, fiind urmat de startul Ligii 1.

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