Pancu, uluit Antrenorul CFR-ului a comentat suspendarea primită de Andrei Cordea: „Cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal”

Daniel Pancu (48 de ani) a reacționat după suspendarea primită de Andrei Cordea în urma scandalului de la meciul cu U Cluj, scor 3-2.

Atacantul clujenilor a fost implicat într-un conflict cu antrenorul Cristiano Bergodi, în urmă cu două săptămâni, ambii fiind sancționați ulterior de Comisia de Disciplină.

Daniel Pancu: „Mi se pare cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal”

Cordea s-a ales astfel cu o suspendare destul de severă, 3 etape, lucru care l-a iritat la maximum pe antrenorul de la CFR Cluj, care a avut o criză de nervi la finalul meciului de acum două etape.

„Sincer, nu mă așteptam la o așa decizie. Mi se pare cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal. Dar nu comentez, pentru că la ce au scris ei în raport, dacă nu te uiți în video...

Așa, pe injurii, ar mai fi trebuit convocați încă vreo 5 jucători, dar nu de la echipa noastră, ci de la a lor. Ar fi trebuit suspendați și ei. Unul dintre ei (n.r - Dan Nistor) a recunoscut public în urmă cu câteva zile, la televiziuni. El a fost cel care a provocat. Cordea a răspuns cu injurii la injurii.

Asta e, s-a dus. Îmi pare rău pentru Cordea pentru că era într-o formă bună. Nu știm cum va reveni. Sperăm să nu mai avem parte de astfel de episoade”, a spus Daniel Pancu, la conferința de presă, potrivit sport.ro.

Pe lângă suspendare, Cordea a primit și o amendă în valoare de 5.000 de lei, în timp ce Cristiano Bergodi a fost suspendat timp de 30 de zile, la care se mai adaugă și o amendă de 10.000 de lei.

Pancu, despre CFR - Petrolul: „Cel mai complicat de când sunt la Cluj”

CFR Cluj va întâlni Petrolul în această etapă de Liga 1, sâmbătă, de la ora 18:00.

„De când am venit, nu am pierdut niciun punct pe teren propriu. E o serie continuată de când eram la U21. Sperăm să continuăm și mâine.

Mă aștept la cel mai complicat joc pe care îl am de când sunt la CFR. Petrolul e o echipă în formă bună, care nu a pierdut în ultimele două deplasări la două dintre primele trei echipe ale campionatului.

Sper ca arbitrii să nu facă nicio greșeală, pentru că sunt într-o perioadă în care sunt supuși unor mari presiuni.

O să-mi rog jucătorii să comunice pe un ton civilizat și să nu dea prilej nimănui să ni se dea cartonașe gratuite. Greșeli cât mai puține, riscuri cât mai puține”, a mai spus Pancu.

