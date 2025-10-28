Galeria celor de la UTA Arad a anunțat că nu va fi prezentă pe stadion la partida cu Petrolul Ploiești din prima etapă a Cupei României.

UTA Arad - Petrolul Ploiești se va juca joi, de la 17:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Conflictul de durată dintre ultrașii și conducerea formației arădene continuă! Suporterii „Bătrânei Doamne” au anunțat că nu vor fi prezenți la meci, motivul fiind prețul ridicat al biletelor.

UTA Arad, fără sprijinul galeriei la meciul cu Petrolul

La o zi distanță de la înfrângerea usturătoare cu FCSB, scor 0-4, suporterii arădeni au anunțat că vor boicota meciul din Cupa României.

Aceștia sunt nemulțumiți de prețurile exagerate ale biletelor, acuzând lipsa de respect din partea clubului. Ultrașii au fost deranjați și pentru că abonații trebuie să își cumpere bilet.

Suporterii au anunțat că această măsură se va aplica exclusiv la meciul cu Petrolul, ei urmând să revină pe arena „Francisc Neumann” la următoarele meciuri de campionat.

Prețurile biletelor la UTA Arad - Petrolul:

Tribuna 1 - 90 lei

Tribuna 2 - 70 lei

Peluze - 50 lei

Comunicatul suporterilor arădeni: „Pe voi doar banii vă interesează!”

„Noi, membrii grupurilor care alcătuiesc Ultras Arad, dorim să anunțăm că nu vom intra pe stadion la meciul din Cupa României dintre UTA și Petrolul, programat joi, din cauza prețurilor exagerate ale biletelor impuse pentru această partidă.

Considerăm sfidător și inacceptabil ca un bilet la peluză să coste 50 de lei sau, în cazul tribunelor, 70, respectiv chiar 90 de lei, mai ales în contextul actual, în care o mare parte din bugetul echipei UTA este susținut din banii arădenilor, prin fondurile alocate anual de Primăria Municipiului Arad.

Abonații au fost de asemenea neîndreptățiți în acest caz, aceștia fiind nevoiți să își achiziționeze bilete și la meciurile din cadrul Cupei României cu toate că și-au arătat pe deplin fidelitatea față de club și ar fi trebuit să beneficieze de un pachet complet, care să le garanteze acces la toate meciurile din acest sezon.

Vrem să fie clar: prin acest gest, noi nu renunțăm să susținem echipa. Ne vom întoarce în peluză la viitoarele meciuri! Nu putem să lăsăm Bătrâna Doamnă la greu în aceste momente dificile care ne-au lăsat un gust amar, dar nu mai putem trece cu vederea batjocura la adresa utiștilor.

Am demonstrat de nenumărate ori că suntem dispuși să facem orice sacrificiu pentru UTA. Dovadă stă și deplasarea de aseară de la București, de pe Arena Națională, unde am fost prezenți pe cheltuiala noastră, la fel ca întotdeauna.

Tot ceea ce cerem este RESPECT: respect pentru fanii care au fost mereu pe stadion, indiferent de vreme, rezultate sau distanțe.

UTA înseamnă Arad! Acest club respiră datorită suporterilor, oameni pasionați și sufletiști de care s-a ajuns să se profite grosolan în ultimii ani. E timpul să tragem un semnal de alarmă cu privire la acest lucru! Indiferent de locul pe care îl ocupați pe stadion, sperăm să luați atitudine alături de noi de această dată, dacă v-ați săturat de modul în care suntem tratați de către conducerea clubului! De ani de zile sprijinim echipa cu tot ce putem, iar tot ce am primit în schimb sunt minciuni, rezultate dezamăgitoare și prețuri de Champions League din ce în ce mai umflate.

Pentru noi doar UTA contează, Pe voi doar banii vă interesează!”, au transmis suporterii.

