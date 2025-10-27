- GOLAZO.ro îți prezintă 3 momente ratate de camerele TV la Rapid - Slobozia
- Cum au fost primiți Jayson Papeau și Liviu Ungurean zis Bocciu la revenirea în Giulești
- Andrei Prepeliță a apelat la divinitate înaintea meciului cu Rapid
Papeau primit ca un idol
Revenirea lui Jayson Papeau în Giulești, de data aceasta ca adversar, n-a trecut neobservată. Francezul, care a lăsat o amprentă nu foarte puternică în perioada petrecută la Rapid, a fost întâmpinat cu aplauze răzlețe în momentul prezentării echipei oaspete.
Dar adevărata reacție a venit câteva minute mai târziu: peluza giuleșteană a cântând preț de aproape un minut celebrul refren ce se auzea când francezul evolua în vișiniu: „Allez, Papeau, allez!”.
Galerie foto (7 imagini)
Prepeliță ca Iordănescu
Înaintea fluierului de start, Andrei Prepeliță, antrenorul de facto al Unirii Slobozia, a fost surprins ținând în mână câteva iconițe, imediat după ce s-a salutat și s-a îmbrățișat cu Costel Gâlcă, tehnicianul echipei adverse.
Tehnicianul ialomițenilor a rostit apoi o scurtă rugăciune, gest care a amintit de obiceiurile binecunoscute ale lui Anghel Iordănescu, tehnician ce apela mereu la divinitate.
Galerie foto (7 imagini)
Ode pentru „Bocciu”
Moment aparte în Giulești, unde Liviu Ungurean, cunoscutul lider de galerie al Rapidului, a revenit în tribune după o perioadă lungă în care a avut interdicție de a păși pe stadion. Reapariția sa a fost întâmpinată cu o adevărată ceremonie publică.
Crainicul Rapidului a transformat prezentarea într-un mic spectacol liric, o exagerare ce a cuprins și câteva apelative sau versuri ce i-au făcut și pe fani să zâmbească: „Se întoarce dirijorul numărul 1!”, „Dorul nostru s-a sfârșit, Bocciu a revenit!”, „Familia Rapidului e completă!”.