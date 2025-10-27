Ce nu s-a văzut la TV 3 lucruri ratate de camere la Rapid - Slobozia : cum a fost primit Papeau, Prepeliță ca Iordănescu și „odele” pentru „Bocciu”  +7 foto
Andrei Prepeliță (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Superliga

Ce nu s-a văzut la TV 3 lucruri ratate de camere la Rapid - Slobozia: cum a fost primit Papeau, Prepeliță ca Iordănescu și „odele” pentru „Bocciu”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 21:40
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 21:40
  • GOLAZO.ro îți prezintă 3 momente ratate de camerele TV la Rapid - Slobozia
  • Cum au fost primiți Jayson Papeau și Liviu Ungurean zis Bocciu la revenirea în Giulești
  • Andrei Prepeliță a apelat la divinitate înaintea meciului cu Rapid

Papeau primit ca un idol

Revenirea lui Jayson Papeau în Giulești, de data aceasta ca adversar, n-a trecut neobservată. Francezul, care a lăsat o amprentă nu foarte puternică în perioada petrecută la Rapid, a fost întâmpinat cu aplauze răzlețe în momentul prezentării echipei oaspete.

Dar adevărata reacție a venit câteva minute mai târziu: peluza giuleșteană a cântând preț de aproape un minut celebrul refren ce se auzea când francezul evolua în vișiniu: „Allez, Papeau, allez!”.

Jayson Papeau, la Rapid - Unirea Slobozia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Jayson Papeau, la Rapid - Unirea Slobozia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (7 imagini)

Jayson Papeau, la Rapid - Unirea Slobozia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Jayson Papeau, la Rapid - Unirea Slobozia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Jayson Papeau, la Rapid - Unirea Slobozia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Jayson Papeau, la Rapid - Unirea Slobozia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Andrei Prepeliță, la Rapid - Unirea Slobozia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+7 Foto
labels.photo-gallery

Prepeliță ca Iordănescu

Înaintea fluierului de start, Andrei Prepeliță, antrenorul de facto al Unirii Slobozia, a fost surprins ținând în mână câteva iconițe, imediat după ce s-a salutat și s-a îmbrățișat cu Costel Gâlcă, tehnicianul echipei adverse.

Tehnicianul ialomițenilor a rostit apoi o scurtă rugăciune, gest care a amintit de obiceiurile binecunoscute ale lui Anghel Iordănescu, tehnician ce apela mereu la divinitate. 

Andrei Prepeliță, la Rapid - Unirea Slobozia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Andrei Prepeliță, la Rapid - Unirea Slobozia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Galerie foto (7 imagini)

Jayson Papeau, la Rapid - Unirea Slobozia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Jayson Papeau, la Rapid - Unirea Slobozia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Jayson Papeau, la Rapid - Unirea Slobozia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Jayson Papeau, la Rapid - Unirea Slobozia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Andrei Prepeliță, la Rapid - Unirea Slobozia (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
+7 Foto
labels.photo-gallery

Ode pentru „Bocciu”

Moment aparte în Giulești, unde Liviu Ungurean, cunoscutul lider de galerie al Rapidului, a revenit în tribune după o perioadă lungă în care a avut interdicție de a păși pe stadion. Reapariția sa a fost întâmpinată cu o adevărată ceremonie publică.

Crainicul Rapidului a transformat prezentarea într-un mic spectacol liric, o exagerare ce a cuprins și câteva apelative sau versuri ce i-au făcut și pe fani să zâmbească: „Se întoarce dirijorul numărul 1!”, „Dorul nostru s-a sfârșit, Bocciu a revenit!”, „Familia Rapidului e completă!”.

Citește și

Ghinion teribil pentru Ilaș FOTO. Marele talent de la Botoșani, luat cu targă după o accidentare dură
Superliga
19:24
Ghinion teribil pentru Ilaș FOTO. Marele talent de la Botoșani, luat cu targă după o accidentare dură
Citește mai mult
Ghinion teribil pentru Ilaș FOTO. Marele talent de la Botoșani, luat cu targă după o accidentare dură
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Superliga
18:42
„Nu mă respecți!” Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Citește mai mult
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
liga 1 Andrei Prepelita Unirea Slobozia rapid jayson papeau bocciu
Știrile zilei din sport
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Superliga
27.10
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Citește mai mult
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Diverse
27.10
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Citește mai mult
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Superliga
27.10
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Citește mai mult
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Cupa Romaniei
27.10
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Citește mai mult
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:59
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
23:15
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
22:47
„Așa vreau să jucăm mereu” Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
„Așa vreau să jucăm mereu”  Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
22:08
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Formula 1
27.10
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Citește mai mult
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Superliga
27.10
„Nu mă respecți!” Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Citește mai mult
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Superliga
27.10
București, ce paradox! Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Citește mai mult
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
27.10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 14 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share