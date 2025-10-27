GOLAZO.ro îți prezintă 3 momente ratate de camerele TV la Rapid - Slobozia

Cum au fost primiți Jayson Papeau și Liviu Ungurean zis Bocciu la revenirea în Giulești

Andrei Prepeliță a apelat la divinitate înaintea meciului cu Rapid

Papeau primit ca un idol

Revenirea lui Jayson Papeau în Giulești, de data aceasta ca adversar, n-a trecut neobservată. Francezul, care a lăsat o amprentă nu foarte puternică în perioada petrecută la Rapid, a fost întâmpinat cu aplauze răzlețe în momentul prezentării echipei oaspete.

Dar adevărata reacție a venit câteva minute mai târziu: peluza giuleșteană a cântând preț de aproape un minut celebrul refren ce se auzea când francezul evolua în vișiniu: „Allez, Papeau, allez!”.

Prepeliță ca Iordănescu

Înaintea fluierului de start, Andrei Prepeliță, antrenorul de facto al Unirii Slobozia, a fost surprins ținând în mână câteva iconițe, imediat după ce s-a salutat și s-a îmbrățișat cu Costel Gâlcă, tehnicianul echipei adverse.

Tehnicianul ialomițenilor a rostit apoi o scurtă rugăciune, gest care a amintit de obiceiurile binecunoscute ale lui Anghel Iordănescu, tehnician ce apela mereu la divinitate.

Ode pentru „Bocciu”

Moment aparte în Giulești, unde Liviu Ungurean, cunoscutul lider de galerie al Rapidului, a revenit în tribune după o perioadă lungă în care a avut interdicție de a păși pe stadion. Reapariția sa a fost întâmpinată cu o adevărată ceremonie publică.

Crainicul Rapidului a transformat prezentarea într-un mic spectacol liric, o exagerare ce a cuprins și câteva apelative sau versuri ce i-au făcut și pe fani să zâmbească: „Se întoarce dirijorul numărul 1!”, „Dorul nostru s-a sfârșit, Bocciu a revenit!”, „Familia Rapidului e completă!”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport