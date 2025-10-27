„Ar fi minunat pentru Ținutul Secuiesc!” Toate restricțiile, anulate înainte de Csikszereda - Sepsi: „Mă umple de mândrie ce se întâmplă”

Înainte de partida cu Sepsi OSK din Cupa României, cei de la Csikszereda au prezentat partida ca fiind una „între frați”.

„Ciucanii” i-au încurajat pe suporterii din Sfântu Gheorghe să își achiziționeze bilete în oricare dintre zonele stadionului.

Csikszereda și Sepsi au parte de o finanțare considerabilă din partea guvernului maghiar.

Declarații inedite înainte de meci: „Hai, Ținutul Secuiesc!”

Reprezentanții ambelor cluburi au vorbit despre partida din Cupă, meciul fiind prezentat ca unul „al prieteniei”.

Clubul din Miercurea Ciuc a anunțat că suporterii adverși vor putea intra în orice zonă a arenei cu însemnele clubului oaspete, acțiune care, de regulă, nu este permisă de Jandarmerie.

„Ne așteptăm la un duel bărbătesc, corect și la o adevărată atmosferă de sărbătoare. Suporterii echipelor noastre au o relație prietenească, chiar fraternă, iar grupurile Lokalpatriotak și Szekely Legio s-au ajutat de nenumărate ori, atât la meciurile de acasă, cât și la cele din deplasare.

Îi încurajăm pe frații noștri să cumpere bilete cu încredere la orice sector al stadionului din Miercurea Ciuc, chiar și peste cota alocată prin regulament.

Pot să-și susțină echipa preferată în deplină liniște, chiar și îmbrăcați în roșu și alb. Să fim împreună, să încurajăm împreună fotbalul secuiesc! Hai FK, hai Sepsi, hai Ținutul Secuiesc!” , a transmis Csikszereda.

Aceeași situație se va petrece și pe „Arcul de Triumf”, CS Dinamo - FC Dinamo, unde oaspeții pot cumpăra la liber bilete.

Robert Ilyes: „Mă umple de mândrie, mă bucur că meciul e transmis la TV”

La conferința de presă, tehnicianul ciucanilor și-a amintit de prima întâlnire dintre cele două formații, meci care a avut loc în sezonul 2014/2015.

„Pe atunci, am suferit o înfrângere grea acasă, cu trei goluri, și în deplasare un egal, fără goluri. Sunt amintiri speciale, întâlnirea a două echipe secuiești este o sărbătoare specială.

Mă umple de mândrie cum ne primim reciproc, cu respect. Mă bucur că meciul este transmis și la televizor. Cunosc stilul lor de joc, le cunosc punctele forte și punctele slabe.

Întotdeauna pot exista surprize într-un meci de Cupă, dar aș vrea să evităm. Trebuie să ne impunem avantajul pe teren propriu, echipa este într-o formă bună”, a transmis Ilyes, conform gsp.ro.

4 ani a petrecut Ilyes ca antrenor secund la Sepsi, în perioada 2019-2023

Lorand Paszka, fundașul celor de la Csikszereda a avut și el o declarație controversată, în cadrul conferinței de presă. Deși este născut la Târgu Secuiesc, Paszka nu vorbește în limba română la interviuri.

„Le urăm tot binele, în afara acestui meci, pentru că ar fi frumos să revină cât mai curând în prima ligă. Ar fi minunat pentru Ținutul Secuiesc să aibă două echipe de prim eșalon. Sper ca atât ei, cât și noi să ne atingem obiectivele”, a spus Paszka.

Csikszereda, amendată pentru că a permis accesul pe stadion cu simbolurile Ungariei și Ținutului Secuiesc

Formația din Miercurea Ciuc a fost amendată de către Jandarmerie după ce le-a permis suporterilor să introducă steagurile Ungariei și al Ținutului Secuiesc pe stadion, la partida cu U Cluj, din etapa #12 a Ligii 1.

Zoltan Szondy, președintele clubului, a cerut intervenția liderilor reprezentării politice maghiare din România: „

„Cred că de acum înainte aceasta nu mai este lupta lui FK Csíkszereda, transmit acest mesaj lui Hunor Kelemen, Barna Tánczos și celorlalți lideri ai reprezentării noastre politice.

Îi întreb cu cel mai mare respect: sunt aceste steaguri interzise aici? Nu suntem implicați în fotbal aici, în Csíkszereda, pentru a populariza simbolurile noastre naționale, dar nu poate fi treaba noastră să ajutăm la interzicerea lor” .

Ulterior, la partida cu Petrolul, suporterii au reafișat steagurile pe stadion, fără a ține cont de sancțiunea aplicată de Jandarmerie.

