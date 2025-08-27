Au ajuns la Comisii Transferul făcut de Dinamo, contestat la FRF » Care este motivul

Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF (CNSL) analizează legitimarea lui Vadym Kyrychenko (19 ani), fotbalistul celor de la Dinamo

În sezonul precedent, Kyrychenko a fost împrumutat de UTA la Progresul Pecica, în Liga 3, și a marcat 14 goluri. Conducătorii de la UTA au susținut că fotbalistul ar fi trebuit să revină la Arad, contractul său fiind valabil pe încă 3 ani.

Litigiu privind legitimarea lui Vadym Kyrychenko la Dinamo

Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF are pe masă cazul legitimării atacantului ucrainean la Dinamo.

FRF va analiza legitimarea lui Kyrychenko de către clubul din Ștefan cel Mare. Hotărârea a fost amânată azi pentru 3 septembrie.

Kyrychenko fusese prezentat la formația lui Zeljko Kopic pe 1 iulie.

Acesta nu a jucat niciun minut în meciurile oficiale pentru FC Dinamo, fiind împrumutat la CS Dinamo, echipa Ministerului de Interne, formație care evoluează în liga secundă.

Atacantul a evoluat pentru CS Dinamo în cele 4 etape disputate până în acest moment, în Liga 2, și a jucat și azi, în Cupă, înscriind un gol cu Timișoara.

Alexandru Meszar, despre situația lui Kyrychenko: „Avea contract cu UTA”

După ce fotbalistul ucrainean a fost prezentat de Dinamo, Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA, a intervenit, declarând că jucătorul mai avea încă 3 ani de contract cu formația sa.

„Jucătorul spune că era liber de contract, deși noi susținem că avea contract cu UTA. Este o situație complicată, să zicem așa, dar vă spun: deciziile le vor lua comisiile Federației.

Eu spun că noi avem dreptate, jucătorul spune că el are dreptate. Dinamo a profitat de ceea ce a spus jucătorul și s-a născut această speță.

Anul trecut, jucătorul a fost împrumutat în Liga 3 și, într-adevăr, în data de 30 iunie i-a expirat contractul cu Pecica, echipa din Liga 3. În mod normal, el trebuia să se prezinte la echipa de care aparține, UTA”, a transmis Alexandru Meszar, la începutul lunii iulie.

