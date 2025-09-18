FRF a decis Ce se va întâmpla cu transferul lui Vadym Kyrychenko la Dinamo, care fusese contestat de UTA Arad

- Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF (CNSL) a luat o hotărâre în privința transferului lui Vadym Kyrychenko (19 ani) de la UTA Arad la Dinamo.
- În urmă cu câteva săptămâni, arădenii au cerut anularea legitimării ucraineanului la formația din Ștefan cel Mare.
UTA s-a adresat comisiilor Federației Române de Fotbal deoarece arădenii susțineau că Vadym Kyrychenko mai avea încă 3 ani de contract cu echipa antrenată de Adrian Mihalcea.
S-a luat o decizie în privința mutării lui Vadym Kyrychenko de la UTA la Dinamo
Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a respins, joi, cererea făcută de UTA Arad cu privire la mutarea lui Kyrychenko la Dinamo, pe motiv că e neîntemeiată.
„AFC UTA ARAD vs. SC DINAMO 1948 SA / KYRYCHENKO VADYM - Anulare legitimare. Respinge cererea de suspendare a jucătorului pârât pe perioada soluționării litigiului, ca neîntemeiată.
Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Obligă reclamantul la plata către jucătorul pârât a cheltuielilor de judecată. Cu recurs în termen de 5 zile”, se arată în comunicatul de presă de pe site-ul oficial al LPF.
Vadym Kyrychenko fusese prezentat la formația lui Zeljko Kopic pe 1 iulie.
Acesta nu a jucat niciun minut în meciurile oficiale pentru FC Dinamo, fiind împrumutat la CS Dinamo, echipa Ministerului de Interne, formație care evoluează în liga secundă.
Până acum, atacantul a evoluat pentru CS Dinamo în 8 partide, 2 în Cupa României și 6 în Liga 2, și a reușit să înscrie 4 goluri.
Alexandru Meszar, despre situația lui Kyrychenko: „Avea contract cu UTA”
După ce fotbalistul ucrainean a fost prezentat de Dinamo, Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA, a intervenit, declarând că jucătorul mai avea încă 3 ani de contract cu formația sa.
„Jucătorul spune că era liber de contract, deși noi susținem că avea contract cu UTA. Este o situație complicată, să zicem așa, dar vă spun: deciziile le vor lua comisiile Federației.
Eu spun că noi avem dreptate, jucătorul spune că el are dreptate. Dinamo a profitat de ceea ce a spus jucătorul și s-a născut această speță.
Anul trecut, jucătorul a fost împrumutat în Liga 3 și, într-adevăr, în data de 30 iunie i-a expirat contractul cu Pecica, echipa din Liga 3. În mod normal, el trebuia să se prezinte la echipa de care aparține, UTA”, a transmis Alexandru Meszar, la începutul lunii iulie.
Jucătorul ucrainean a fost împrumutat sezonul trecut de UTA la Progresul Pecica, în Liga 3. Kyrychenko a revenit la Arad pe 30 iunie anul acesta.