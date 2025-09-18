FRF a decis Ce se va întâmpla cu transferul lui Vadym Kyrychenko la Dinamo, care fusese contestat de UTA Arad

Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF (CNSL) a luat o hotărâre în privința transferului lui Vadym Kyrychenko (19 ani) de la UTA Arad la Dinamo.

În urmă cu câteva săptămâni, arădenii au cerut anularea legitimării ucraineanului la formația din Ștefan cel Mare.

UTA s-a adresat comisiilor Federației Române de Fotbal deoarece arădenii susțineau că Vadym Kyrychenko mai avea încă 3 ani de contract cu echipa antrenată de Adrian Mihalcea.

S-a luat o decizie în privința mutării lui Vadym Kyrychenko de la UTA la Dinamo

Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor din cadrul FRF a respins, joi, cererea făcută de UTA Arad cu privire la mutarea lui Kyrychenko la Dinamo, pe motiv că e neîntemeiată.

„AFC UTA ARAD vs. SC DINAMO 1948 SA / KYRYCHENKO VADYM - Anulare legitimare. Respinge cererea de suspendare a jucătorului pârât pe perioada soluționării litigiului, ca neîntemeiată.

Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Obligă reclamantul la plata către jucătorul pârât a cheltuielilor de judecată. Cu recurs în termen de 5 zile”, se arată în comunicatul de presă de pe site-ul oficial al LPF.

Vadym Kyrychenko fusese prezentat la formația lui Zeljko Kopic pe 1 iulie.

Acesta nu a jucat niciun minut în meciurile oficiale pentru FC Dinamo, fiind împrumutat la CS Dinamo, echipa Ministerului de Interne, formație care evoluează în liga secundă.

Până acum, atacantul a evoluat pentru CS Dinamo în 8 partide, 2 în Cupa României și 6 în Liga 2, și a reușit să înscrie 4 goluri.

Alexandru Meszar, despre situația lui Kyrychenko: „Avea contract cu UTA”

După ce fotbalistul ucrainean a fost prezentat de Dinamo, Alexandru Meszar, conducătorul celor de la UTA, a intervenit, declarând că jucătorul mai avea încă 3 ani de contract cu formația sa.

„Jucătorul spune că era liber de contract, deși noi susținem că avea contract cu UTA. Este o situație complicată, să zicem așa, dar vă spun: deciziile le vor lua comisiile Federației.

Eu spun că noi avem dreptate, jucătorul spune că el are dreptate. Dinamo a profitat de ceea ce a spus jucătorul și s-a născut această speță.

Anul trecut, jucătorul a fost împrumutat în Liga 3 și, într-adevăr, în data de 30 iunie i-a expirat contractul cu Pecica, echipa din Liga 3. În mod normal, el trebuia să se prezinte la echipa de care aparține, UTA”, a transmis Alexandru Meszar, la începutul lunii iulie.

Jucătorul ucrainean a fost împrumutat sezonul trecut de UTA la Progresul Pecica, în Liga 3. Kyrychenko a revenit la Arad pe 30 iunie anul acesta.

