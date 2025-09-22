Cojocaru, prestație de coșmar în Polonia VIDEO. Fostul portar de la FCSB a greșit la 3 dintre cele 4 goluri primite
Valentin Cojocaru/ Foto: IMAGO
Stranieri

Cojocaru, prestație de coșmar în Polonia VIDEO. Fostul portar de la FCSB a greșit la 3 dintre cele 4 goluri primite

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.09.2025, ora 12:05
alt-text Actualizat: 22.09.2025, ora 12:06
  • Valentin Cojocaru (29 de ani) a avut o prestație de coșmar în campionatul Poloniei.
  • Fostul portar al celor de la FCSB, legitimat în prezent la Pogon Szczecin, a gafat la 3 dintre cele 4 goluri primite de echipa sa, în duelul cu Lechia, încheiat 3-4.

Un meci care se anunța facil pentru Pogon Szczecin, împotriva formației de pe ultimul loc în Polonia, s-a transformat într-un meci de uitat pentru Valentin Cojocaru, om de bază încă de la venirea sa din 2023.

Valentin Cojocaru, prestație de coșmar în Polonia

Seara erorilor a început în minutul 29, la 1-0 pentru gazde. Camilo Mena l-a învins pe goalkeeperul român, cu un șut la firul ierbii, din interiorul careului, după un balon strecurat direct printre picioare.

Pogon Szczecin a revenit în avantaj, dar prestația slabă a lui Cojocaru a continuat.

Ivan Zhelizko l-a învins și el pe fostul portar de la FCSB, cu un voleu dela marginea careului. În ciuda faptului că șutul a fost unul plasat, nu a avut o forță considerabilă.

Cojocaru și-a mai spălat din păcate, atunci când a apărat penalty-ul din minutul 68, executat de Rifet Kapic. Totuși, 9 minute mai târziu a făcut altă eroare.

Portarul român a fost învins, după o deviere suprinzătoare a coechipierului său Danijel Loncar, la care putea face mai mult.

Până la final a mai fost învins o dată și de Kacper Sezonienko, în prelungirile partidei.

S-a terminat 4-3 pentru Lechia, iar în urma acestui rezultat, Pogon Szczecin se află pe locul 12, cu 10 puncte.

Pentru formația lui Cojocaru urmează un duel dificil, cu Legia Varșovia, echipă antrenată de fostul selecționer al României, Edi Iordănescu.

  • FCSB, Crotone, Frosinone, Farul, Voluntari, Dnipro și Leuven sunt echipele la care a mai evoluat Cojocaru, de-a lungul carierei.
700.000 de euro
este cota lui Valentin Cojocaru, potrivit transfermarkt.ro

Rezumat VIDEO. Pogon Szczecin - Lechia 3-4

