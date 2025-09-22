Clubul Rapid, amendă uriaşă Jandarmeria a aplicat sancţiuni drastice, după partida cu Hermannstadt + 5 suporteri interziși pe stadion

RAPID - HERMANNSTADT 1-2. Jandarmeria a aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 51.300 de lei la partida de duminică seară.

În calitate de organizator al meciului, Rapid s-a ales cu o sancțiune de 40.000 de lei.

Firma de pază s-a ales și ea cu o amendă de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, au fost aplicate și 5 sancţiuni privind interdicţia de a intra pe stadion pentru o perioadă de şase luni sau un an.

În total au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, în valoare de 51.300 de lei.

„Referință meci de fotbal FC Rapid București - FC Hermannstadt

Măsuri dispuse cu ocazia partidei:

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit patru acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare;

De asemenea, jandarmii au aplicat 16 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 51.300 de lei.

Subliniem faptul că, dintre acestea, două sancţiuni contravenționale, î n valoare totală de 40.000 de lei , au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravențională, în valoare de 5.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 5 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de șase luni sau un an.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

În fınal, dorim să multumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, a transmis Jandarmeria.

10.123 de spectatori au asistat la partida Rapid - Hermannstadt

