„Sper să iasă bine” VIDEO. Valentin Mihăilă, dezvăluiri despre primele antrenamente cu Gică Hagi. Ce le-a spus selecționerul

Valentin Mihăilă (26 de ani), atacantul echipei naționale, a vorbit despre primul contact pe care l-a avut cu noul selecționer Gheorghe Hagi (61 de ani).

România va disputa două meciuri amicale, cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie), partide care marchează revenirea lui Gică Hagi pe banca „tricolorilor” după 25 de ani.

VIDEO. Valentin Mihăilă, despre Gică Hagi: „Să vedem ce va schimba la noi"

Valentin Mihăilă a explicat cum a decurs primul antrenament sub comanda lui Gică Hagi.

„Un contact foarte bun. Primul antrenament pe care l-am făcut cu dânsul mi-a plăcut foarte mult. Energie pozitivă. Trebuie să ne descoperim unul pe altul și să vedem ce va schimba la noi.

Din ce am văzut și din ce am vorbit, sunt multe chestii pe care vrea să le implementeze în grup și sper să iasă bine”, a declarat Valentin Mihăilă într-un interviu acordat pentru FRF TV.

35 de meciuri și 5 goluri a reușit Valentin Mihăilă pentru echipa națională a României

Mihăilă consideră că schimbările pe care Gică Hagi vrea să le implementeze la națională nu se vor vedea din primul meci.

„Trebuie să ne bazăm pe principiile pe care vrea să le implementeze (n.r. - Gică Hagi) și pe jocul care nu cred că o să se vadă de la început.

Ai nevoie de timp să te acomodezi cu stilul de joc, cu sistemul pe care o să vrea să-l jucăm. Aceste două amicale sunt binevenite pentru a te antrena, pentru a pregăti ceea ce va urma în toamnă”.

Hagi voia să creăm o identitate și să fim siguri pe ea. Adică să știm ceea ce avem de făcut în teren, să știm ce fel de jucători suntem, să avem o mentalitate de învingători și sperăm că ne va ajuta să facem lucrul ăsta. Valentin Mihăilă, atacantul naționalei României

Valentin Mihăilă: „Știu că este un antrenor căruia îi place jocul ofensiv”

Mihăilă a mai precizat că noul selecționer al României va aduce un plus echipei pe partea ofensivă.

„Știu de când jucam contra lui, de fiecare dată erau meciuri cu goluri. Toate meciurile se terminau 3-2 sau 3-3.

Știu că este un antrenor căruia îi place jocul ofensiv. Nu trebuie să ignorăm faza defensivă pentru că este, poate, cel mai important aspect în fotbal.

Dar ofensiv sunt sigur că ne va ajuta și cu experiența și cu talentul pe care l-a avut dânsul. Poate se bagă și cu noi la antrenament să ne arate ce trebuie să facem”, a mai declarat Valentin Mihăilă.

Georgia - România se joacă pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro .

. România - Țara Galilor se joacă pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Duelul va fi transmis în direct pe Prima TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Portari : Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0); Mijlocași : Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

Lotul va fi întregit cu jucătorii care urmează să joace barajul pentru Conference League, Dinamo - FCSB.

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

