Replică pentru Pițurcă VIDEO. Marius Baciu, după ce a fost numit „antrenor doar cu numele” la FCSB: „Nu-mi place răutatea asta”

Marius Baciu (51 de ani) i-a dat replica lui Victor Pițurcă (70 de ani) la conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo.

Dinamo - FCSB, finala barajului pentru Conference League, se joacă vineri de la ora 20:30 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Marius Baciu a evoluat pentru Steaua între 1996 și 2002, perioadă în care a fost antrenat și de Victor Pițurcă.

El l-a descris pe fostul său elev drept un „antrenor doar cu numele”, după numirea acestuia pe banca tehnică a FCSB, o aluzie la faptul că tot finanțatorul Gigi Becali (67 de ani) va lua deciziile importante în ceea ce privește primul „11”.

Marius Baciu: „Partea asta de răutate nu îmi place și atunci mut programul”

Întrebat despre declarațiile oferite de Pițurcă, Baciu a declarat că-l apreciază enorm pe acesta, însă a subliniat că nu acceptă răutățile.

„Nea Piți e un om prea deosebit pentru mine, prin experiența sa. Nu contează ce a spus, iau ce e foarte bun din ce a spus.

Nu am cum să nu îi mulțumesc, că el m-a debutat la echipa națională de tineret. Eu cu astea rămân și trebuie să demonstrez.

Sunt și oameni care ne încurajează foarte mult, ne sunt aproape. El spune ce simte și foarte bine că face lucrul ăsta. Și chiar dacă voi fi analizat, sper că va fi analizată echipa, nu partea asta de răutate, care nu îmi place și atunci mut programul” , a declarat Marius Baciu la conferința de presă.

Ce a declarat Victor Pițurcă

„Nu vreau să comentez. Știm cu toții cine face echipa, schimbările. Deocamdată, nu pot să spun nimic despre antrenorul Marius Baciu. Mi-a fost elev, l-am debutat la naționala de tineret a României.

Îmi pare rău să o spun, dar este antrenor cu numele, în momentul de față. Să spunem că ar fi făcut el echipa, schimbările, tot nu ar avea un mare rol (n.r. - dacă FCSB ajunge sau ratează cupele europene), asta deoarece a preluat echipa de câteva zile.

Nu a mai antrenat de mult timp, dar a fost fotbalist și nu a uitat fotbalul. Știm însă cu toții că echipa și schimbările sunt făcute de Gigi Becali”, a declarat Victor Pițurcă, potrivit digisport.ro.

