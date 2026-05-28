„Generația de astăzi să știe asta” VIDEO. BNR a lansat trei monede dedicate performanței istorice a   Nadiei Comăneci de la JO 1976 +27 foto
Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Gimnastica

„Generația de astăzi să știe asta” VIDEO. BNR a lansat trei monede dedicate performanței istorice a Nadiei Comăneci de la JO 1976

alt-text George Neagu , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 20:05
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 20:14
  • Nadia Comăneci (64 de ani) a fost prezentă, joi, la evenimentul special organizat la Banca Națională a României, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria gimnasticii.
  • Ce a declarat „Zeița de la Montreal”, mai jos în articol.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la marea performanță reușită de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice din 1976.

UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Citește și
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Citește mai mult
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf

VIDEO. Nadia Comăneci: „Nu trebuie să fii născut într-un loc anume ca să fii cel mai bun”

BNR a organizat un eveniment de lansare în circuitul numismatic a unor monede destinate colecționării cu tema „50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”.

La acest eveniment au participat Nadia Comăneci și soțul acesteia, Bart Conner, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, dar și Mihai Covaliu, președintele COSR, și Spyros Capralos, președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene.

Nadia Comăneci, la evenimentul organizat la Banca Națională a României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Nadia Comăneci, la evenimentul organizat la Banca Națională a României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (27 imagini)

Nadia Comăneci, la evenimentul organizat la Banca Națională a României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Nadia Comăneci, la evenimentul organizat la Banca Națională a României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Nadia Comăneci, la evenimentul organizat la Banca Națională a României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Nadia Comăneci, la evenimentul organizat la Banca Națională a României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Nadia Comăneci, la evenimentul organizat la Banca Națională a României. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+27 Foto
labels.photo-gallery

Nadia Comăneci, care este originară din Onești, județul Bacău, a vorbit despre rolul gimnasticii din viața sa și a oferit un sfat pentru cei aflați la început de drum.

„Nu a fost ușor, însă noi, românii, facem pași înainte, nu ne lăsăm și încercăm să terminăm ceea ce am început.

Această onoare este imensă pentru mine. O adaug la cele 9 medalii pe care le am de la Olimpiadă și atunci tezaurul crește. Și nu poate să fie mai frumos decât să-l sărbătoresc aici, în România, cu dumneavoastră.

Gimnastica m-a ajutat să-mi găsesc un drum de navigare în viață. Este extrem de important să ai un scop și să fii ocupat, mai ales în ziua de astăzi.

Sper că acest an va trezi o inspirație și o continuitate pentru generația de astăzi și pentru cei care vin, să știe că nu trebuie să fii născut într-un loc anume ca să fii cel mai bun în ceea ce faci”, a declarat Nadia Comăneci.

Este un moment istoric pentru sportul românesc, moment istoric internațional pentru gimnastică. Este și o motivație, și o bucurie, pentru că acel 10 a fost obținut într-un moment în care sportul era singura lumină pentru români. Și sper ca toată lumea să vadă că se poate face cu muncă, cu răbdare, cu oameni buni în jurul tău, ca să-ți găsești visul către care trebuie să mergi. Nadia Comăneci

Nadia Comăneci: „Faptul că eu sunt aici și pot să mă bucur este o mare onoare”

Nadia Comăneci și-a continuat discursul și a făcut o glumă referitoare la declarațiile lui Mugur Isărescu, care a precizat că, de obicei, persoanele pentru care sunt fabricate aceste monede nu mai sunt în viață.

„Onoarea este extrem de mare, pentru că, așa cum am spus, se închide un cerc frumos, la 50 de ani de la 10-le istoric.

Această reuniune este o sărbătoare a sportului românesc și sper o motivare a generației de astăzi ca să înțeleagă importanța sportului și ce posibilități îți dă sportul ca să navighezi în întreaga lume.

Să fiu sinceră, nu pare că au trecut 50 de ani. Mi-a spus domnul guvernator că de cele mai multe ori persoanele pentru care sunt făcute aceste monede nu mai sunt în viață să se bucure de ele, iar faptul că eu sunt aici și pot să mă bucur este o mare onoare”.

Pentru a celebra marea performanță reușită de Nadia în 1976, un parc din București va purta numele fostei gimnaste. În centrul parcului va fi amplasată și o statuie de aproximativ 300 de kilograme.

„Am înțeles că trebuie să fie o surpriză pentru mâine (n.r. vineri). Nu mai este. E fantastic, pentru că acolo am crescut, acolo locuiesc.

În parcul acela m-am jucat și m-am plimbat cu bicicleta. Este emoționant să văd această statuie acolo“ și va fi finalul de la sol, fotografia de la sol”, a mai precizat Nadia Comăneci.

Întrebată cât ar valora astăzi din punct de vedere al juriului exercițiul Nadiei din 1976, aceasta a spus:

„Știu că este elementul Comăneci de pe bara de sus, care a devenit între timp un element de mai mare dificultate astăzi.

Nu știu decât două sau trei gimnaste care au încercat să facă acest element, pentru că este foarte riscant și chiar dacă îl faci de 1000-2000 de ori, tot ai posibilitatea să-l greșești”.

FOTO. Imagini de la Olimpiada de vis a Nadiei din 1976

Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976
Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976

Galerie foto (10 imagini)

Nadia Comăneci și nota care a uimit lumea în iulie 1976. Un 10 care a dat peste cap tabela Fotografii: Imago Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 Nadia, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976
+10 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Superliga
21:55
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Citește mai mult
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Sinner, acuzat că a trișat Liderul mondial, ținta criticilor după eliminarea neașteptată de la Roland Garros: „Ar trebui sancționat!”
Tenis
19:09
Sinner, acuzat că a trișat Liderul mondial, ținta criticilor după eliminarea neașteptată de la Roland Garros: „Ar trebui sancționat!”
Citește mai mult
Sinner, acuzat că a trișat Liderul mondial, ținta criticilor după eliminarea neașteptată de la Roland Garros: „Ar trebui sancționat!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Jocurile Olimpice Nadia Comaneci Banca Nationala gimnastica
Știrile zilei din sport
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Superliga
28.05
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Citește mai mult
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Nationala
28.05
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Citește mai mult
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Tenis
28.05
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Superliga
28.05
CCA l-a „ascultat” pe Becali Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB, finala barajului pentru Conference League
Citește mai mult
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
Arbitrează finala Ligii, nu e la CM! De câte ori s-a întâmplat în 70 de ani ca arbitrul ultimului act de Champions să nu fie la Mondial
Arbitrează finala Ligii, nu e la CM! De câte ori s-a întâmplat în 70 de ani ca arbitrul ultimului act de Champions să nu fie la Mondial
10:00
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
09:47
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
09:00
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Top stiri
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Superliga
28.05
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Citește mai mult
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Nationala
28.05
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt” și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Citește mai mult
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Diverse
28.05
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Citește mai mult
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
B365
28.05
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
Citește mai mult
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 33 rapid 36 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share