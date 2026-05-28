„Generația de astăzi să știe asta” VIDEO. BNR a lansat trei monede dedicate performanței istorice a Nadiei Comăneci de la JO 1976

Nadia Comăneci (64 de ani) a fost prezentă, joi, la evenimentul special organizat la Banca Națională a României, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria gimnasticii .

. Ce a declarat „Zeița de la Montreal”, mai jos în articol.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la marea performanță reușită de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice din 1976.

VIDEO. Nadia Comăneci: „Nu trebuie să fii născut într-un loc anume ca să fii cel mai bun”

BNR a organizat un eveniment de lansare în circuitul numismatic a unor monede destinate colecționării cu tema „50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină”.

La acest eveniment au participat Nadia Comăneci și soțul acesteia, Bart Conner, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, dar și Mihai Covaliu, președintele COSR, și Spyros Capralos, președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene.

Nadia Comăneci, care este originară din Onești, județul Bacău, a vorbit despre rolul gimnasticii din viața sa și a oferit un sfat pentru cei aflați la început de drum.

„Nu a fost ușor, însă noi, românii, facem pași înainte, nu ne lăsăm și încercăm să terminăm ceea ce am început.

Această onoare este imensă pentru mine. O adaug la cele 9 medalii pe care le am de la Olimpiadă și atunci tezaurul crește. Și nu poate să fie mai frumos decât să-l sărbătoresc aici, în România, cu dumneavoastră.

Gimnastica m-a ajutat să-mi găsesc un drum de navigare în viață. Este extrem de important să ai un scop și să fii ocupat, mai ales în ziua de astăzi.

Sper că acest an va trezi o inspirație și o continuitate pentru generația de astăzi și pentru cei care vin, să știe că nu trebuie să fii născut într-un loc anume ca să fii cel mai bun în ceea ce faci”, a declarat Nadia Comăneci.

Este un moment istoric pentru sportul românesc, moment istoric internațional pentru gimnastică. Este și o motivație, și o bucurie, pentru că acel 10 a fost obținut într-un moment în care sportul era singura lumină pentru români. Și sper ca toată lumea să vadă că se poate face cu muncă, cu răbdare, cu oameni buni în jurul tău, ca să-ți găsești visul către care trebuie să mergi. Nadia Comăneci

Nadia Comăneci: „Faptul că eu sunt aici și pot să mă bucur este o mare onoare”

Nadia Comăneci și-a continuat discursul și a făcut o glumă referitoare la declarațiile lui Mugur Isărescu, care a precizat că, de obicei, persoanele pentru care sunt fabricate aceste monede nu mai sunt în viață.

„Onoarea este extrem de mare, pentru că, așa cum am spus, se închide un cerc frumos, la 50 de ani de la 10-le istoric.

Această reuniune este o sărbătoare a sportului românesc și sper o motivare a generației de astăzi ca să înțeleagă importanța sportului și ce posibilități îți dă sportul ca să navighezi în întreaga lume.

Să fiu sinceră, nu pare că au trecut 50 de ani. Mi-a spus domnul guvernator că de cele mai multe ori persoanele pentru care sunt făcute aceste monede nu mai sunt în viață să se bucure de ele, iar faptul că eu sunt aici și pot să mă bucur este o mare onoare”.

Pentru a celebra marea performanță reușită de Nadia în 1976, un parc din București va purta numele fostei gimnaste. În centrul parcului va fi amplasată și o statuie de aproximativ 300 de kilograme.

„Am înțeles că trebuie să fie o surpriză pentru mâine (n.r. vineri). Nu mai este. E fantastic, pentru că acolo am crescut, acolo locuiesc.

În parcul acela m-am jucat și m-am plimbat cu bicicleta. Este emoționant să văd această statuie acolo“ și va fi finalul de la sol, fotografia de la sol”, a mai precizat Nadia Comăneci.

Întrebată cât ar valora astăzi din punct de vedere al juriului exercițiul Nadiei din 1976, aceasta a spus:

„Știu că este elementul Comăneci de pe bara de sus, care a devenit între timp un element de mai mare dificultate astăzi.

Nu știu decât două sau trei gimnaste care au încercat să facă acest element, pentru că este foarte riscant și chiar dacă îl faci de 1000-2000 de ori, tot ai posibilitatea să-l greșești”.

FOTO. Imagini de la Olimpiada de vis a Nadiei din 1976

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport