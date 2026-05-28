Scandal uriaș la națională FOTO.  Trei jucători au fost excluși din lot, după un incident în care s-au tras focuri de armă

Kenneth Vargas/ Foto: IMAGO
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 21:19
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 21:19
  • Un scandal uriaș a zguduit naționala din Costa Rica.
  • Jucătorii Kenneth Vargas, Warren Madrigal și Alejandro Bran au fost excluși din lot din cauza unui incident grav cu arme de foc, care este anchetat de autorități.
Evenimentul a avut loc în dimineața zilei de luni, în apropierea unui bar din capitala San Jose.

O altercație pe stradă a degenerat în violență, iar automobilul lui Alejandro Bran a fost lovit de mai multe focuri de armă.

Având în vedere gravitatea situației, Federația Costaricană de Fotbal (FCRF) a reacționat ferm, precizând că nu existau condițiile necesare pentru ca sportivii să rămână în echipă, scrie abola.pt.

Forul din Costa Rica a refuzat să ofere detalii despre incidentul armat, însă a transmis că disciplina și respectarea regulilor sunt esențiale pentru cei care reprezintă țara.

Astfel, Kenneth Vargas, Warren Madrigal și Alejandro Bran vor rata amicalele selecționatei din America Centrală programate în luna iunie, cu Columbia (1 iunie) și Anglia (10 iunie).

Repercusiunile s-au extins și la nivel de club. LD Alajuelense a decis să aplice sancțiuni interne și i-a suspendat imediat pe Bran și pe Vargas.

Atacantul Kenneth Vargas aparține clubului scoțian Heart of Midlothian, însă evoluează temporar sub formă de împrumut la formația din țara sa natală.

Această criză instituțională apare într-o perioadă de tranziție pentru fotbalul din Costa Rica, după ce naționala a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Noul selecționer, Fernando Batista, numit în martie pe un proiect valabil până în 2030, se confruntă acum cu provocarea de a menține stabilitatea în vestiar și de a reorganiza strategia echipei, în absența acestor trei jucători.

