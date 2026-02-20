Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri

Valentin Mihăilă (26 de ani), internaționalul român de la Rizespor, a marcat în partida cu Kocaelispor, încheiată 2-0.

Fotbalistul român a fost titular pentru al patrulea meci consecutiv, iar în această partidă a reușit să marcheze în urma unui contraatac rapid.

Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri

În minutul 13, Mihăilă a primit o pasă excelentă de la Adedire Mebude și a finalizat din prima, din interiorul careului.

Portarul Degirmenci a reușit doar să devieze mingea în transversală, dar balonul a intrat în poartă

În minutul 57, Samet Akaydin a marcat golul de 2-0, iar în urma acestui rezultat Rizespor a urcat temporar pe locul 11, cu 24 de puncte.

Cu această reușită, românul a ajuns la cinci goluri și două pase decisive în tricoul lui Rizespor, echipă la care s-a transferat vara trecută de la Parma, pentru două milioane de euro.

Fotbalistul traversează o perioadă foarte bună, cu trei goluri înscrise în ultimele cinci meciuri de campionat, chiar înaintea barajului decisiv al echipei naționale.

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV

Pentru Mihăilă urmează duelul cu Kasimpasa, programat pe 28 februarie în campionat, iar apoi partida cu Besiktas, pe 4 martie, în Cupă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport