Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri +18 foto
Valentin Mihăilă. Foto: Instagram, @crizesporas
Superliga

Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 22:40
alt-text Actualizat: 20.02.2026, ora 22:40
  • Valentin Mihăilă (26 de ani), internaționalul român de la Rizespor, a marcat în partida cu Kocaelispor, încheiată 2-0.

Fotbalistul român a fost titular pentru al patrulea meci consecutiv, iar în această partidă a reușit să marcheze în urma unui contraatac rapid.

Meci sub lumina reflectoarelor Unirea Slobozia va inaugura nocturna de pe Stadionul „1 Mai” în partida cu U Craiova: „A fost greu să depășim obstacolele”
Citește și
Meci sub lumina reflectoarelor Unirea Slobozia va inaugura nocturna de pe Stadionul „1 Mai” în partida cu U Craiova: „A fost greu să depășim obstacolele”
Citește mai mult
Meci sub lumina reflectoarelor Unirea Slobozia va inaugura nocturna de pe Stadionul „1 Mai” în partida cu U Craiova: „A fost greu să depășim obstacolele”

Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri

În minutul 13, Mihăilă a primit o pasă excelentă de la Adedire Mebude și a finalizat din prima, din interiorul careului.

Portarul Degirmenci a reușit doar să devieze mingea în transversală, dar balonul a intrat în poartă

În minutul 57, Samet Akaydin a marcat golul de 2-0, iar în urma acestui rezultat Rizespor a urcat temporar pe locul 11, cu 24 de puncte.

Cu această reușită, românul a ajuns la cinci goluri și două pase decisive în tricoul lui Rizespor, echipă la care s-a transferat vara trecută de la Parma, pentru două milioane de euro.

Golul marcat de Valentin Mihăilă în meciul Rizespor - Kocaelispor, în runda #23 din Super Lig. Foto: „X” @FootRoumain
Golul marcat de Valentin Mihăilă în meciul Rizespor - Kocaelispor, în runda #23 din Super Lig. Foto: „X” @FootRoumain

Galerie foto (18 imagini)

Golul marcat de Valentin Mihăilă în meciul Rizespor - Kocaelispor, în runda #23 din Super Lig. Foto: „X” @FootRoumain Golul marcat de Valentin Mihăilă în meciul Rizespor - Kocaelispor, în runda #23 din Super Lig. Foto: „X” @FootRoumain Golul marcat de Valentin Mihăilă în meciul Rizespor - Kocaelispor, în runda #23 din Super Lig. Foto: „X” @FootRoumain Golul marcat de Valentin Mihăilă în meciul Rizespor - Kocaelispor, în runda #23 din Super Lig. Foto: „X” @FootRoumain Golul marcat de Valentin Mihăilă în meciul Rizespor - Kocaelispor, în runda #23 din Super Lig. Foto: „X” @FootRoumain
+18 Foto
labels.photo-gallery

Fotbalistul traversează o perioadă foarte bună, cu trei goluri înscrise în ultimele cinci meciuri de campionat, chiar înaintea barajului decisiv al echipei naționale.

  • Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV

Pentru Mihăilă urmează duelul cu Kasimpasa, programat pe 28 februarie în campionat, iar apoi partida cu Besiktas, pe 4 martie, în Cupă.

Citește și

Mourinho, pus la zid de Kompany Antrenorul lui Bayern intervine în  scandalul de rasism: „Mi s-a întâmplat și mie. Scandări din Ku Klux Klan și sunete de maimuțe”
Conference League
21:09
Mourinho, pus la zid de Kompany Antrenorul lui Bayern intervine în scandalul de rasism: „Mi s-a întâmplat și mie. Scandări din Ku Klux Klan și sunete de maimuțe”
Citește mai mult
Mourinho, pus la zid de Kompany Antrenorul lui Bayern intervine în  scandalul de rasism: „Mi s-a întâmplat și mie. Scandări din Ku Klux Klan și sunete de maimuțe”
Boicotul Peluzei Cătălin Hîldan  Motivul pentru care ultrașii au lipsit de la meciul lui CS Dinamo din Liga Campionilor
Handbal
20:55
Boicotul Peluzei Cătălin Hîldan Motivul pentru care ultrașii au lipsit de la meciul lui CS Dinamo din Liga Campionilor
Citește mai mult
Boicotul Peluzei Cătălin Hîldan  Motivul pentru care ultrașii au lipsit de la meciul lui CS Dinamo din Liga Campionilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
turcia valentin mihaila rizespor Kocaelispor
Știrile zilei din sport
Ironiile continuă  FOTO  Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Superliga
15:37
Ironiile continuă FOTO Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Citește mai mult
Ironiile continuă  FOTO  Replica fanilor Rapidului după clipul controversat al lui Dinamo + ce a postat clubul: „Cerul e prea sus să audă lătratul câinilor”
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Jocurile Olimpice
15:06
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Citește mai mult
Îngrozitor! FOTO. Accident terifiant la Jocurile Olimpice. Patinatoare lovită la ochi cu lama. Primele vești după operație
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Jocurile Olimpice
16:13
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Citește mai mult
Melodia a costat 5.000€ Patinatoarea Julia Sauter a trecut printr-un moment delicat înainte de executarea programului liber de la JO. Implicarea Madonnei în probele de patinaj
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Nationala
12:19
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Citește mai mult
Mircea Lucescu rămâne! Anunț oficial FRF: „Va conduce România la meciurile decisive din play-off”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:31
Continuă coșmarul pentru Dinamo VIDEO. „Câinii” pierd un nou derby cu Rapid și rămân fără victorie în fața rivalei de mai bine de 10 ani
Continuă coșmarul pentru Dinamo VIDEO. „Câinii” pierd un nou derby cu Rapid și rămân fără victorie în fața rivalei  de mai bine de 10 ani
22:01
Izbit cu un bulgăre-proiectil! Aioani, ținta ultrașilor lui Dinamo. L-au lovit în cap. Joc oprit și iar rasism
Izbit cu un bulgăre-proiectil! Aioani, ținta ultrașilor lui Dinamo. L-au lovit în cap. Joc oprit și iar rasism
22:13
Real, înfrângere surprinzătoare „Galacticii” riscă să piardă primul loc în La Liga, după eșecul cu Osasuna
Real, înfrângere surprinzătoare „Galacticii” riscă să piardă primul loc în La Liga, după eșecul cu Osasuna 
21:29
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Paraschiv și Moruțan s-au remarcat, în sfârșit! Seara lor. Seara premierelor la Rapid. Vârful, primul gol. Mijlocașul, primul assist
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Top stiri din sport
Condiții inumane de joc  FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet  acoperite de zăpadă
Liga 2
12:10
Condiții inumane de joc FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet acoperite de zăpadă
Citește mai mult
Condiții inumane de joc  FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet  acoperite de zăpadă
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție”
Superliga
00:14
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție”
Citește mai mult
„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție”
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Superliga
20.02
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Citește mai mult
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”
Superliga
20.02
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”
Citește mai mult
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!”

Echipe/Competiții

fcsb 45 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 42 rapid 33 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
21.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share