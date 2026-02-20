Mourinho, pus la zid de Kompany Antrenorul lui Bayern intervine în  scandalul de rasism: „Mi s-a întâmplat și mie. Scandări din Ku Klux Klan și sunete de maimuțe” +10 foto
Vincent Kompany și Jose Mourinho foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
Mourinho, pus la zid de Kompany Antrenorul lui Bayern intervine în scandalul de rasism: „Mi s-a întâmplat și mie. Scandări din Ku Klux Klan și sunete de maimuțe”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 21:09
alt-text Actualizat: 20.02.2026, ora 22:04
  • Antrenorul lui Bayern Munchen, Vincent Kompany (39 de ani), a vorbit despre scandalul ultimelor zile, după replicile rasiste ale lui Gianluca Prestianni (20 de ani) la adresa lui Vinicius Junior (25 de ani)

Partida de marți dintre Benfica și Real Madrid, scor 0-1, a fost întreruptă în repriza secundă, după ce Prestianni a fost acuzat că l-a numit „maimuță” pe Vinicius, moment în care arbitrul Letexier a oprit meciul pentru 10 minute.

Vincent Kompany: „Mourinho a făcut o greșeală uriașă”

Kompany a prefațat meciul cu Frankfurt de sâmbătă, însă discursul său s-a concentrat mai mult pe tema rasismului, belgianul fiind deranjat mai ales de reacția lui Jose Mourinho, care a susținut că Vinicius a provocat prin celebrarea sa de la gol.

„Am urmărit meciul în direct și m-a intrigat foarte mult. Există câteva componente diferite ale acestei povești.

Prima este legată de ce se întâmplă pe teren, a doua este despre fani, iar a treia este despre ce se întâmplă după meci.

Pentru mine, în aceste trei lucruri există niște diferențe clare pe care trebuie să le facem.

Pe teren, îl ai pe Vinicius. Când îi vezi reacția în sine, nu poate fi falsă. O poți vedea. Este o reacție emoțională. Nu văd niciun beneficiu pentru ca el să meargă la arbitru, să nu spună adevărul, iar apoi să aibă toată această povară pe umeri.

În mintea lui, o face mai mult pentru că este lucrul corect, care trebuie făcut în acel moment.

Lângă el îl avem pe Kylian Mbappe, care în mod normal e destul de diplomat. Mbappe a vorbit foarte clar legat de ceea ce a auzit și ce a văzut.

În fundal, pe stadion, sunt oameni care fac gesturi precum maimuțele. Asta se întâmplă pe stadion.

Apoi, pentru mine, mai rău este ceea ce se întâmplă după meci. Îl ai pe liderul unei organizații, Jose Mourinho, care practic îl atacă pe Vinicius și susține că totul a pornit de la celebrarea sa.

Pentru mine, în ceea ce privește leadership-ul, este o greșeală uriașă. Este ceva ce nu ar trebui să acceptăm și vreau să fiu foarte clar.

Singurul lucru pe care nu-l poți face este să respingi o persoană și să o ataci atunci când se plânge de ceva ce a trăit și ceva ce a fost dureros pentru ea.

Mă gândesc la situația asta. I s-a întâmplat lui Samuel Eto'o. I s-a întâmplat lui Mario Balotelli de atâtea ori. Deci, și la ei a fost din cauza celebrării unui gol? Dacă i se întâmpla lui Patrick Vieira?”, a declarat Kompany, potrivit bundesliga.com.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Galerie foto (10 imagini)

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, Vinicius abia înscrisese când a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
+10 Foto
Vincent Kompany, despre propriile experiențe cu rasismul

Tehnicianul a continuat cu o poveste de la începutul carierei de fotbalist, când s-a confruntat cu un episod de rasism:

„Mi s-a întâmplat și mie. Acum douăzeci de ani eram în Sevilla, pentru un meci împotriva lui Real Betis. Eu cu Cheick Tioté (n.r - fostul său coechipier de la Anderlecht). O persoană incredibilă. O inimă de aur.

Amândoi aveam 18 sau 19 ani. Am mers la acest meci și i-am văzut pe fanii lui Real Betis pe garduri, cu scandări din Ku Klux Klan și sunete de maimuțe.

Și eu am fost fericit că am înscris un gol în meciul acela. S-a întâmplat din cauza celebrării mele? Ce am făcut?!”.

VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
VIDEO Cum va arăta și când va fi gata primul nod rutier pe trei niveluri din România
Jose Mourinho bayern munchen rasism vincent kompany vinicius gianluca prestianni
Condiții inumane de joc  FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet  acoperite de zăpadă
12:10
Condiții inumane de joc FOTO. Trei meciuri din Liga 2 se dispută pe terenuri complet acoperite de zăpadă
„De vulturii din Giulești n-am auzit" Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție"
00:14
„De vulturii din Giulești n-am auzit" Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție"
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
20.02
Formă excelentă înainte de baraj Mihăilă a marcat cu Kocaelispor și a ajuns la trei reușite în ultimele cinci meciuri
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!"
20.02
Etapa și scandalul FOTO: UTA Arad a cerut penalty în finalul meciului cu Oțelul Galați, după un duel Iacob - Roman: „M-a secerat!"
