Lămuriri în scandalul biletelor CSM București răspunde nemulțumirilor fanilor cu privire la Final Four: „Nu reprezintă un tratament diferențiat"
Sala Polivalentă. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Handbal

Publicat: 06.05.2026, ora 15:25
Actualizat: 06.05.2026, ora 15:25
  • CSM București a revenit cu clarificări privind situația biletelor pentru Turneul Final Four al Ligii Campionilor, programat la Budapesta, pe 6 și 7 iunie 2026.
  • CSM București va juca în semifinale cu Metz, în timp ce cealaltă semifinală le va pune față în față pe Brest Bretagne și Gyor.

Comunicatul vine după ce Fanii au reclamat lipsa unor informații clare privind posibilitatea de a cumpăra bilete într-un sector comun, pentru a putea susține organizat echipa la meciurile din Final Four.

CSM București răspunde nemulțumirilor fanilor: „Nu reprezintă un tratament diferențiat”

„Clubul Sportiv Municipal București revine cu clarificări în urma comunicatului transmis anterior privind biletele pentru Turneul Final Four de la Budapesta.

În urma discuțiilor purtate ieri cu reprezentanții EHF, dorim să precizăm că procedura de alocare și distribuire a biletelor este una standard, aplicată în mod egal tuturor cluburilor calificate. În acest moment, procesul este încă în desfășurare, iar facturarea și distribuirea efectivă a biletelor nu au fost finalizate pentru niciun club.

CSM București a confirmat deja necesarul de bilete 530, iar în prezent se află în curs de validare integrarea acestora în sistemul de ticketing. După finalizarea acestui pas și parcurgerea etapelor administrative (inclusiv emiterea facturii și confirmarea plății), biletele vor fi puse la dispoziție conform procedurii obișnuite.

Dorim să subliniem că situația actuală nu reprezintă un tratament diferențiat față de alte cluburi și nu este cauzată de o disfuncționalitate din partea organizatorilor, ci face parte din calendarul standard de operare al procesului de ticketing.

Vă mulțumim pentru înțelegere și susținere și vom reveni cu informații suplimentare imediat ce acestea vor fi disponibile”, a notat CSM București, într-un comunicat.

În spațiul public au apărut suspiciuni legate de modul în care ar urma să fie distribuite tichetele alocate clubului, în contextul în care CSM București a solicitat un necesar de 530 de bilete.

În acest interval, angajații clubului cu contract de muncă au trebuit să confirme dacă vor participa la Final Four-ul Ligii Campionilor, toate costurile fiind acoperite.

„Vă rugăm ca până astăzi ora 14:00 să ne comunicați dacă doriți să mergeți la Final4-ul de la Budapesta, care are loc în perioada 6-7 iunie.

Formularul este valabil DOAR pentru angajații cu CIM ai clubului, care vor beneficia de: 1 SINGUR BILET NOMINAL GRATUIT/PERSOANĂ, CAZARE ȘI TRANSPORT din partea CSM București”, se arată în mailul primit de angajați.

