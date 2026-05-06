Steaua, interes cât la snooker! Audiența finalei CM de la Crucible, transmisă de Eurosport, a fost egală cu cea a partidei Chindia - CSA Steaua

Steaua participă în play-off-ul Ligii 2, însă nu are drept de promovare din cauza faptului că e societate de drept public

Ca interes la TV, ultimul meci disputat de formația din Ghencea, deplasarea de la Târgoviște, a fost egal cu cel produs de finala Mondialului de Snooker

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a susținut că dacă ar fi să se raporteze la cât de des se interesează la el suporterii celor de la CSA Steaua de soarta echipei ar fi tentat să creadă că subiectul echipei de fotbal e prioritar în agenda ministerului pe care îl conduce.

În schimb, în audiențele TV pe care formația din Ghencea le produce la meciurile pe care le dispută în Liga secundă nu se vede acest lucru.

Cel mai proaspăt exemplu e cea ce s-a întâmplat la ultima partidă jucată de roș-albaștri, cea din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 2, în deplasare cu Chindia Târgoviște.

Confruntarea a avut loc vinerea trecută, de la 17:30 și a fost transmisă de ambele posturi TV care dețin drepturile inclusiv la Liga 1 și Champions League: Digi Sport și Prima Sport.

Steaua a jucat pe 1 mai. Finala de luni, la snooker, a durat 4 ore și jumătate

Întâlnirea a fost una plină de dramatism, cu Steaua fiind condusă până după minutul 80. Trupa lui Oprița a revenit, a marcat de două ori, golul victoriei în minutul 90+2 și a câștigat partida.

Ratingul însă, cumulat pentru ambele televiziuni, a fost unul submediocru: 0,4% raportat la publicul comercial, cel cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Fix aceeași audiență a înregistrat un sport de nișă, snooker.

Ultima parte a finalei Campionatului Mondial, transmisă luni seara de Eurosport, duelul dramatic dintre Shaun Murphy și chinezul Yize Wu, câștigat în jocul decisiv de asiatic, a atins tot 0,4% rating.

Diferența între cele două evenimente e că meciul Chindia - Steaua a durat doar 90 de minute și s-a terminat în jur de 19:30, în vreme ce ultima parte a finalei de Snooker, de luni, a durat 4 ore și jumătate și s-a dus mult dincolo de miezul nopții. S-a terminat aproape de ora 01:00!

Steaua - Sepsi se joacă pe 7 mai de la ora 7 seara

Cel mai slab meci din Liga 1, din această etapă, raportat la ratingul televiziunilor, a fost cel dintre Oțelul și Metaloglobus, scor 2-2, disputat sâmbătă după prânz, care a înregistrat 0,41%!

În schimb, derby-ul Universitatea Craiova - Dinamo, de duminică, a fost liderul etapei a 7-a din play-off / out, cu aproape 4% audiență, cu aproape 30% peste ratingul confruntării dintre Csikszereda și FCSB, scor 1-0.

Interesul mic generat de Steaua în liga secundă poate fi cauzat de faptul că echipa practic joacă degeaba, din moment ce nu are dreptul de a promova.

Conform Legii Sportului, orice club de drept public, cum e și Steaua, nu are voie în ligile profesioniste, deci nici în Superliga României de fotbal.

Următorul joc al roș-albaștrilor în campionat va fi joi, chiar pe 7 mai, când se împlinesc 40 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni.

Televiziunile au dat curs solicitării clubului și au programat jocul de la ora 7 seara, 19:00. Adversara Stelei e Sepsi, grupare extrem de bine plasată de a termina pe un loc care să-i permită promovarea directă pe prima scenă.

Meciul va fi transmis de Digi și Prima Sport și va fi precedat și urmat de evenimente dedicate sărbătoririi evenimentului din seara zilei de 7 mai 1986, când Steaua o învingea pe Barcelona și bifa cea mai mare performanță a fotbalului românesc.

Conform unor pagini de Facebook ale suporterilor Stelei, s-au vândut deja pentru acest meci peste 5.000 de bilete.

