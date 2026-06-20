Iftime, atac la Ilie Bolojan Finanțatorul de la FC Botoșani, după ultimele decizii din cadrul PNL: „O greșeală catastrofală pe care o girează”

Valeriu Iftime (66 de ani), președintele CJ Botoșani și patron al echipei de fotbal, a oferit o reacție dură după ședința de vineri din cadrul PNL.

El l-a criticat pe Ilie Bolojan, cel care l-a convins și l-a sprijinit acum doi ani să candideze.

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În urma întâlnirii, liberalii au stabilit un congres extraordinar pentru ziua de duminică și o serie de propuneri pentru modificarea statutului, lucru care l-a iritat pe finanțatorul de la FC Botoșani.

Valeriu Iftime: „Este o greșeală catastrofală pe care domnul Bolojan o girează”

Tensiunile din mediul politic venite în urma propunerii lui lui Adrian Veștea ca premier, fără consultări între președinte și partide, a stârnit multe controverse în cadrul PNL. Iftime îl acuză pe Ilie Bolojan că a greșit grăbindu-se cu modificările de statut în partid.

„Eu nu cred că se rupe și nici nu ar trebui să se rupă (n.r. partidul). Iar dacă se rupe, eu cred că este o greșeală catastrofală pe care domnul Bolojan o girează.

Noi încercăm ca în două zile să facem un Congres. Am primit ieri niște modificări de statut. Modificări radicale, care duc spre un partid al unui singur om.

Toate duc la șeful partidului, care are puteri nelimitate, iar tot ceea ce înseamnă partea centrală conduce în mod direct. Tot ceea ce ține de excluderi și sancționări la nivel local.

Este nevoie de timp pentru consultări. Este aproape imposibil să formulăm un răspuns la aceste modificări în două zile. Modificarea statutului nu o poți face așa... Este aproape imposibil”, a declarat Iftime, potrivit digi24.ro.

„PSD are minciuna în ADN”

În urmă cu 6 luni, prezent la podcastul „Top Level” realizat de GOLAZO.ro, Iftime făcuse o serie de declarații foarte apreciative la adresa lui Ilie Bolojan:

„Mă rog ca domnul Bolojan să reziste mult. Este un asset greu de înlocuit. Eu cred că norocul nostru este că e acolo. Dacă nu știm să valorizăm treaba asta, va fi foarte complicat. Pentru că e un om care are un tip de hotărâre pe care mulți n-o înțeleg și zic că e absurdă. Din câți oameni politici cunosc eu, zic că e greu să mai găsești unul de talia lui”, spunea Iftime, convins chiar de Bolojan să candideze la vârful PNL.

Și în partid sunt tot felul de ăștia care așteaptă să tragă cu tunul în Bolojan. Iar în coaliție e complicat cu un PSD care continuu a avut un cuțit la spate. Adică una spui, alta faci acolo. Din păcate, există ceva nativ în ADN-ul PSD-ului să mintă Valeriu Iftime în podcastul GOLAZO.ro, în decembrie 2025

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